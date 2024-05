Basket, playoff Serie A: Milano fa sua gara-1, sconfitta la Germani Brescia

BASKET PLAYOFF

L'Olimpia segna 61 punti nel primo tempo e gestisce il rientro dei rivali nella ripresa: finisce 95-89, Messina e i suoi vanno sull'1-0

Basket, semifinale playoff: le foto di Milano-Brescia



















































1 di 27 © iPP SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP

© iPP 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nell'altra semifinale playoff della Serie A di basket, l'EA7 Emporio Armani Milano risponde a distanza alla Virtus Bologna. Messina e i suoi battono infatti la Germani Brescia in gara-1 col punteggio di 95-89, riuscendo a resistere alla serata da sogno di Amedeo Della Valle: 33 punti in 34' giocati, con cinque triple a segno. La Leonessa cede solo negli ultimi secondi, sbagliando la tripla del -1 dopo essere rientrata più volte in partita.

La Germani Brescia lotta come da suo soprannome (Leonessa), ma non riesce a sconfiggere l'Olimpia Milano nella gara-1 delle semifinali dei playoff-scudetto: finisce 95-89 per le scarpette rosse che, come la Virtus, si portano subito in vantaggio. Dopo un buon avvio della formazione ospite, ci pensa l'EA7 a infiammare l'Unipol Forum, ribaltando i giochi e volando sul 9-7. Gabriel firma il controsorpasso (15-13), ma nei minuti seguenti l'Olimpia dilaga con le triple di Voigtmann e un ispirato Hall. L'Armani vola sul +6 e Massinburg accorcia, segnando un libero su due: è 34-29 dopo il primo quarto. Nel secondo periodo Milano decolla fino al +9 con Melli e Mirotic, ma la Germani si riporta sotto: Massinburg firma il -2 (41-39) prima del nuovo calo della Germani, che si spegne e lascia campo ai rivali. Voigtmann è nuovamente ispirato e incisivo da tre, e l'Olimpia esulta: 61-49 all'intervallo e +12 sulla Germani Brescia. Alla ripresa delle ostilità la gara sembra chiudersi quando Ricci firma il +13 (77-64), ma Della Valle rianima la Leonessa con due triple da sogno.



Gli ospiti tornano sul -7 (77-70) e, nel quarto periodo, rispondono colpo su colpo all'Olimpia. Brescia fa l'elastico, passando dal -14 (86-72) al -8 con le nuove triple di uno scatenato Della Valle, ma non riesce mai a rimettere la testa davanti. Brescia sbaglia la tripla del -2 e Milano incide col possesso prolungato e il canestro di Melli: è +7 a 1'12" dal termine, sul punteggio di 91-84. Partita finita? Neanche per sogno, perché in un finale al cardiopalma succede di tutto: Brescia torna sul -4 e sbaglia (con Gabriel) la tripla che la porterebbe a un punto di distanza, poi Flaccadori chiude i giochi. Vince 95-89 l'EA7 Emporio Armani Milano, che si porta sull'1-0 nella serie: vani i 33 punti in 34 minuti di uno strepitoso Amedeo Della Valle, autore di cinque triple nei momenti chiave della sfida e di una prestazione perfetta nei tiri liberi (12/12). Lunedì la rivincita, sempre all'Unipol Forum.



IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GERMANI BRESCIA 95-89 (34-29, 61-49, 77-70)

EA7 Emporio Armani Milano - Tonut 12 (4/8, 1/4, 1/2 tl), Melli 13 (5/8, 1/1), Napier 9 (0/2, 1/3, 6/6 tl), Shields 4 (1/3, 0/2, 2/3 tl), Mirotic 3 (1/2, 0/2, 1/1 tl), Ricci 2 (1/1, 0/2), Flaccadori 11 (0/2, 2/4, 5/6 tl), Hall 10 (1/2, 0/2, 8/8 tl), Hines 10 (4/5 da 2, 2/2 tl), Voigtmann 21 (3/5, 5/8). N.e. Bortolani, Caruso. All. Messina.

Germani Brescia - Christon 9 (2/4, 1/4, 2/2 tl), Gabriel 11 (1/1, 2/6, 3/5 tl), Bilan 11(3/6, 0/2, 5/5 tl), Della Valle 33 (3/4, 5/11, 12/12 tl), Akele 3 (1/1 da 2, 1/2 tl), Burnell (0/2, 0/1), Massinburg 12 (1/4, 3/4, 1/2 tl), Petrucelli 4 (0/3, 0/3, 4/4 tl), Cobbins 6 (2/2 da 2, 2/2 tl), Cournooh (0/1 da 3). N.e. Tanfoglio, Porto. All. Magro.