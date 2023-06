Basket, playoff Serie A: la Virtus Bologna raggiunge Milano in finale, 3-0 a Tortona

BASKET

© scariolo Milano chiama, Bologna risponde: anche la Virtus vince 3-0 la serie contro Tortona e raggiunge l'Olimpia nella finale scudetto di basket grazie all'89-82 in Piemonte. La squadra di Scariolo chiude i conti dopo una rimonta dal -16 di metà gara fino al +7 finale, dando vita a una delle partite più belle di questi playoff. Protagonisti Hackett (22 punti) e Belinelli (11) per gli ospiti, Daum e Macura su tutti per i padroni di casa.

Come l'Olimpia, anche la Virtus chiude la semifinale sul 3-0 battendo 89-82 in gara-3 Tortona e volando in finale scudetto proprio contro Milano. L'avvio è però tutto in favore dei padroni di casa, abili a portarsi in vantaggio fino al +6 nel corso dei primi dieci minuti, che si chiudono sul 26-21. La Bertram Yachts mostra inoltre un atteggiamento ben differente rispetto a inizio serie e sancisce il miglior avvio dei piemontesi nei playoff. Il secondo quarto si apre come si era chiuso: con Tortona che si spinge fino al +17, testimone anche di una certa imprecisione in avanti degli uomini di Scariolo e di un Candi caldissimo da tre. Si arriva fino al parziale di 15-3 a metà dei dieci minuti, con il tempo che si chiude sul 55-39. Significativo il fatto che, all'intervallo lungo, nessun giocatore della Virtus fosse in doppia cifra.

Dalla sirena di inizio di terzo quarto, però, la squadra di Ramondino soffre il ritorno degli ospiti, che entrano con un altro piglio e si rifanno sotto velocemente, trascinati da un indemoniato Hackett. L'inerzia del match si ribalta, con Derthona che fatica a reagire e subisce un 10-0 nei primi 3 minuti dopo l'intervallo. La squadra di casa si riprende parzialmente, ma Bologna accorcia da -16 a -4, con ben 11 punti nel terzo quarto del numero 23 in maglia nera. Si arriva così all'ultima frazione con il punteggio di 70-66, che diventa 70-70 dopo un minuto e si tramuta subito nella fuga bolognese: Belinelli fa +6 con una tripla delle sue. Nel finale, Tortona prova a stare aggrappata alla partita, guidata da un Daum incisivo e da Hunt, ma non riesce a impedire alle Vu Nere di raggiungere la finale scudetto con Milano. Le prime due gare saranno al Forum, poi ci si sposterà alla Segafredo Arena.