Basket, playoff Serie A: la Virtus Bologna batte ancora Tortona, finale a un passo

Alla Segafredo Arena, i campioni d'Italia mettono il turbo nel secondo quarto e schiantano 91-70 i piemontesi: è 2-0 nella serie

La Virtus Bologna non fa sconti e batte ancora Tortona con un netto 91-70. Ma se la prima sfida era stata equilibrata, in gara-2 Daum e compagni resistono solo un quarto prima di essere asfaltati dagli uomini di Scariolo, in grande serata. Mattatori Shengeila e Teodosic, con 13 e 17 punti. Le Vu nere hanno dimostrato di avere troppe armi per la pur ottima Bertram e, in gara-3 tra 48 ore in Piemonte, possono chiudere la serie. © italyphotopress

La Virtus Bologna batte 91-70 Tortona e si porta sul 2-0 nella serie della semifinale scudetto della Serie A di basket. Alla Segafredo Arena, c’è partita solo nel primo quarto, poi la squadra di Scariolo fa il vuoto e domina la gara, lanciando un messaggio alla probabile rivale Milano. Le Vu Nere sono profonde, talentuose, esperte e vogliono bissare il titolo dello scorso anno: per i piemontesi gara-2 è un amaro ritorno alla realtà.

Eppure gli ospiti partono forte e vanno avanti 10-3, mettendo in chiaro le loro intenzioni. Il primo strappo è ricucito dalla difesa di Pajola e dal talento di Shengeila, ma regna l’equilibrio. La Virtus va presto in bonus e dalla lunetta Tortona prova il riallungo con un 6-0, cui mette una pezza, ancora, Pajola. È il momento migliore della Bertram Derthona, che gioca senza pressione, prende e spara da 3. Con un paio di tiri dalla lunga distanza di Severini e Filloy, i piemontesi fanno un altro parziale con cui chiudono il primo quarto 26-20. Scariolo allora pesca Mannion dalla sua folta panchina e l’azzurro gli porta energia, 5 punti e una scossa ai suoi che parevano bloccati. Bologna si sveglia, alza i toni in difesa e concede solo 9 punti nel secondo quarto. In attacco i freschi vincitori della Eurocup trovano fiducia e continuità e mettono il muso davanti, merito del clinic in post basso del georgiano Shengeila (13 alla fine per lui) che, a furia di ganci precisissimi, porta i suoi sul 41-35 all’intervallo.

Il terzo quarto poi è tutto di Milos Teodosic: 8 punti dei suoi 17 totali arrivano in meno di 3’, il dominio si fa chiaro e il vantaggio tocca per la prima volta la doppia cifra. L’esperienza e la classe dei bolognesi è troppa, alla festa si aggiungono anche Hackett e Belinelli, e così la Virtus va all’ultimo riposo sul +17. Il quarto conclusivo serve solo a stabilire il punteggio finale sul 91-70, uno score che obbliga la squadra di coach Ramondino a vincere gara-3 di martedì 31 per allungare la serie.