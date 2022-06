Basket, playoff scudetto: la Virtus Bologna risponde a Milano, serie sull'1-1

BASKET

I campioni d'Italia in carica stendono 75-68 l'Olimpia con un super Shengelia e riscattano il ko di gara-1: si va al Forum in parità

Pronto riscatto della Virtus Bologna, che vince gara-2 e pareggia la serie scudetto della Serie A di basket. Alla Segafredo Arena, i campioni d'Italia in carica vincono 75-68 contro l'Olimpia Milano grazie a un super Shengelia, che segna 22 punti e trascina la formazione di Scariolo verso l'1-1: inutili i 16 di Hall e i 15 di Shields per gli uomini di Messina. Adesso, il doppio confronto si sposta al Forum di Assago. © ipp

Gara-2 era assolutamente da non fallire per la Virtus Bologna. E, infatti, i campioni d'Italia in carica dimenticano il ko dell'esordio e battono 75-68 Milano, pareggiando la serie scudetto della Serie A di basket. Alla Segafredo Arena, l'Olimpia parte meglio e chiude il primo quarto sul 23-17, ma ad inizio secondo periodo Belinelli si carica le Vu Nere sulle spalle e annulla il vantaggio della formazione di Messina. L'equilibrio è totale, visto che all'intervallo lungo il tabellone recita un perfetto 38-38 e anche a fine terzo quarto la Virtus è avanti soltanto di un punto (55-54).

A spaccare la partita è allora l'ultimo periodo, nel quale sale in cattedra Tornike Shengelia: il georgiano, dopo qualche errore di troppo dall'arco e a cronometro fermo in avvio di match, realizza 22 punti con 9/14 in area, trovando supporto anche in Jaiteh (11) e in Marco Belinelli, che chiude a quota 10 segnandone 8 nel momento di massimo svantaggio per la formazione di Scariolo. Ultimi minuti fatali, invece, per gli ospiti: non bastano i 16 punti di Devon Hall e i 15 di Shavon Shields, con anche Gigi Datome (11) e il Chacho Rodriguez (10) in doppia cifra per Messina. Milano paga certamente la bassissima percentuale dall'arco: 27% (7/26), anche se dall'altra parte la Virtus non fa tanto meglio (29%, 5/17). Adesso, il doppio confronto si sposta al Forum di Assago, teatro di gara-3 e gara-4, con la certezza di tornare alla Segafredo Arena il prossimo 16 giugno per il quinto capitolo della finale scudetto.