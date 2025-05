Playoff Nba: Houston vince in casa di Golden State, si va a Gara-7

Sotto 3-2 nella serie, Houston sul campo di Golden State vince gara-6 per 115 a 107, forzando la decisiva gara-7 per decidere la sfidante di Minnesota al secondo turno. Fred VanVleet (29 punti, 8 rimbalzi e 8 assist) e Alperen Sengun (21+14) sono decisivi per il successo dei Rockets insieme a un insuperabile Steven Adams (17 punti, 5 rimbalzi e 3 stoppate), tenendo gli avversari sotto il 40% al tiro. Agli Warriors non bastano i 29 di Steph Curry e i 27 di Jimmy Butler, andando in difficoltà contro la fisicità degli avversari. Gara-7 si disputerà nella notte tra domenica e lunedì alle 2.30 sul campo dei Rockets. Di seguito i risultati dei playoff Nba della notte: Golden State Warriors-Houston Rockets Gara-6 107-115 (Serie 3-3).