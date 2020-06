Basket, Peterson: "Tom Mc Millen, tortellini oh yes"

Oggi partiamo dai numeri e poi vi diamo il nome del protagonista della rubrica di coach Dan Peterson. Con una media di 31 punti , 17 rimbalzi ancora record storico a Bologna, ecco a voi Tom Mc Millen, certamente uno dei giocatori che sono arrivati in Europa più forti di sempre che mister Peterson ha allenato in Italia, a Basket City, appunto nell'ormai lontano 1974. "Pensate, Tom era studente a Oxford e faceva la spola da Londra, scalo a Milano e poi in macchina a Bologna dove giocava con la mia Virtus. Ci siamo rivisti nel 2015 quando ha portato tutti i suoi ex compagni al ristorante a Bologna. Sul campo? La partita perfetta contro Cantù con quel tiro...".