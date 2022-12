Serie A: Virtus ancora a punteggio pieno, l'Olimpia resta in scia

basket

Bologna passa a Varese, Milano travolge Sassari. Sorridono Trento e Brescia, crolla Venezia

© italyphotopress La nona giornata della Serie A di basket non cambia gli equilibri in vetta: la Virtus Bologna resta prima a punteggio pieno imponendosi 108-100 in casa di Varese. L'Olimpia Milano resta in scia grazie al travolgente 92-63 di Sassari, mentre Trento batte e sorpassa Pesaro, ko 79-75. Brescia domina su Napoli (95-72), mentre Brindisi aggancia Venezia, battuta 75-63. Secondo successo di fila per la neopromossa Scafati, che stende 89-72 Treviso.

OPENJOBMETIS VARESE-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 100-108

Continua il percorso perfetto della Virtus, prima in classifica con 9 vittorie in 9 partite. A Varese, finisce 108-100 per la formazione di Scariolo, che costruisce la vittoria tra primo tempo e inizio terzo quarto. Decisivi, infatti, il 28-20 del primo periodo e il 10-0 al rientro sul parquet lombardo dopo il 56-47 in favore di Bologna. Nel finale, l'Openjobmetis prova a rimettere in discussione la vittoria, ma non bastano i 27 punti di uno scatenato Markel Brown: arrivano, infatti, pochi punti dalla panchina, con soli 8 marcatori a segno. Sono 21 in 22 minuti, invece, per un super Marco Belinelli, che trova un clamoroso 5/9 dall'arco. Bene anche Jaiteh, Mickey e Cordinier a quota 15. La Virtus conserva così il primo posto con il minimo vantaggio su Milano, mentre Varese subisce l'aggancio al quarto posto di Trento.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 63-92

Quinta vittoria di fila per Milano, che concede solo 6 punti in un quarto, il secondo, a Sassari e si impone 92-63. Il primo tempo è già ampiamente in mano alla formazione di Messina: 50-36 dopo il 28-6 del secondo periodo. A chiudere i giochi è il 32-20 al rientro sul parquet sardo, con il Banco di Sardegna che riesce solo a rendere meno amaro un comunque pesante ko. L'Olimpia resta così seconda con 8-1 di record contro il perfetto 9-0 della Virtus. Più della metà dei punti degli uomini di Messina arrivano da Cabarrot (21), Baron (16) e Davies (16), con anche Melli a quota 9 per gli ospiti. Il migliore per la formazione di Bucchi è invece Bendzius, a 15: gli altri due in doppia cifra sono Robinson (12) e Dowe (11). La squadra di Messina si conferma così seconda alle spalle della finora inarrestabile Virtus. Per Sassari, invece, è il sesto ko in campionato: 3-6 contro il 2-7 del fondo della classifica.

HAPPY CASA BRINDISI-UMANA REYER VENEZIA 75-63

Brindisi interrompe la striscia di due ko di fila, batte e aggancia Venezia, alla terza sconfitta dopo il 75-63 in Puglia. Gli uomini di Vitucci partono meglio, concedono solo 6 punti nel primo quarto, eppure a metà gara sono avanti soltanto di un possesso: 31-29. Decisiva allora la ripresa, che si chiude sul 44-34 e nella quale emerge un super Reed, capace di mettere a referto 28 punti in 31 minuti con 7/11 in area e 8/8 ai liberi. 14, invece, quelli di Granger, 10 i punti realizzati da Burnell: sono gli unici in doppia cifra per l'Happy Casa. De Raffaele si aggrappa inutilmente ai 16 punti di Granger e i 14 di Freeman.

GERMANI BRESCIA-GEVI BASKET NAPOLI 95-72

Brescia domina contro Napoli e si impone 95-72 con un super Massinburg: 24 punti che, sommati ai 17 di Amedeo Della Valle e ai 15 di Kenny Gabriel valgono il successo mai in discussione cotnro la Gevi. Subito +11 nel primo quarto, ma è il 34-22 del terzo quarto che chiude ogni discorso ben prima della sirena finale. Nel mezzo, la strenua resistenza dei campani, sotto di 9 punti (47-38) all'intervallo lungo. Per la squadra di Buscaglia vanno in quattro in doppia cifra: il migliore è Williams a quota 17, seguito da Zanotti e Howard a 12 e Michineau a 11.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 79-75

Vittoria di misura per Trento, che supera Pesaro grazie alla rimonta finale. Se all'intervallo lungo, infatti, la Carpegna Prosciutto è avanti di un solo punto (39-38), il 24-17 dell'ultimo periodo è fondamentale per la vittoria della Dolomiti Energia, che recupera il -3 di fine terzo parziale e centra la sesta vittoria: un record che vale il quarto posto dietro Virtus, Olimpia e Tortona e insieme a Varese. Metà dei punti della squadra di Repesa li mettono a referto Moretti (20) e Abdur-Rahkman (18), mentre sono Atkins, Flaccadori e Forray, tutti a quota 16, a trascinare Trento.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-PALLACANESTRO TRIESTE 79-84

Trieste interrompe la striscia di due sconfitte di fila vincendo 84-79 a Reggio Emilia, che invece perde per la quarta volta consecutiva in campionato. La squadra di casa costruisce il suo successo nel primo tempo, visto il +10 di metà gara (36-26). Un vantaggio che resiste anche per quasi tutta la ripresa, fino a quando l'Unahotels non spaventa Trieste nel finale, ma non riuscendo comunque a prolungare la sfida all'overtime. Sono i quattro giocatori in doppia cifra a trascinare la squadra di Legovich: 17 punti per Bartley, 16 per Pacher, 14 per Davis e 13 per Lever. Gli emiliani, invece, crollano nonostante i 20 punti di Cinciarini e i 19 di Olisevicius.

GIVOVA SCAFATI-NUTRIBULLET TREVISO 89-72

Secondo successo di fila per la neopromossa Scafati, che batte 89-72 una Nutribullet Treviso in gara fino a metà gara, quando infatti il risultato è di 48-44 in favore dei campani. Nella ripresa, però, i padroni di casa allungano, aggiudicandosi i due successivi quarti per 41-28. La formazione di Caja ringrazia un super David Logan: 24 punti in 33 minuti con 4 triple sulle 7 tentate. La formazione di Nicola, invece, non va oltre i 20 di Adrian Banks e gli 11 di Sorokas e Sokolowski. Con questa vittoria, la terza in campionato, Scafati si allontana dalla zona retrocessione, che al momento vede coinvolta Verona, Reggio Emilia e Treviso, al terzo ko di fila.