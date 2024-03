Basket, non si ferma l'euforia di Napoli: "Con entusiasmo anche a Tortona"

I giorni passano, la gioia resta. La Generazione Vincente Napoli Basket non può fare a meno di godersi un successo in Coppa Italia che è storico, per tanti motivi. Una costante euforia di cui il capitano, Giovanni De Nicolao, ne ha parlato ai nostri microfoni: "Dopo il successo in Coppa Italia la squadra è molto felice e carica. Vogliamo mantenere questo entusiasmo e portarlo anche nelle prossime partite".