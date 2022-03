Basket, Nba: Phoenix e Boston non si fermano più, i Warriors sbancano Miami  

NBA

Suns senza rivali e già ai playoff, continuano a vincere anche i Celtics mentre Heat e Lakers cadono in casa

Phoenix continua a dominare a Ovest nella notte Nba e rafforza il primo posto grazie al 125-116 in casa dei Minnesota Timberwolves. Prosegue la striscia vincente anche dei Boston Celtics, al quinto successo consecutivo grazie al 125-97 sugli Utah Jazz. Passo falso invece di Miami, ko 104-118 in casa contro Golden State priva di Curry e reduce da tre sconfitte consecutive. Male anche i Lakers che cadono a Los Angeles 121-126 per mano dei 76ers. Getty Images

MINNESOTA TIMBERWOLVES-PHOENIX SUNS 116-125

Prosegue la marcia trionfale di Phoenix sempre più dominatrice a Ovest e già qualificata per i playoff. I Suns rafforzano il primato e vincono anche in casa dei Timberwolves (al secondo ko di fila) grazie ad Ayton e Booker (35 e 28 punti ciascuno, per il giocatore delle Bahamas anche 14 rimbalzi) con una super rimonta nell’ultimo quarto dopo essere stati sotto di 15 in avvio di terzo parziale.

MIAMI HEAT-GOLDEN STATE WARRIORS 104-118

Golden State torna alla vittoria e sbanca Miami ritrovando il sorriso dopo tre sconfitte consecutive, mentre Miami perde la seconda partita di fila e adesso vede vacillare il proprio primato a Est. Con Curry ancora fuori per infortunio, i Warriors si aggrappano a Poole, miglior marcatore con 30 punti, mentre a Miami non bastano Lowry e Adebayo con rispettivamente 26 e 25 trasformazioni. La partita si decide a metà dell’ultimo quarto quando i Warriors, che avevano già tentato la fuga subito dopo l’intervallo, accelerano di nuovo questa volta senza farsi recuperare dai padroni di casa.

LOS ANGELES LAKERS-PHILADELPHIA 76ERS 121-126

Ancora altalenante Los Angeles che senza LeBron James non riesce a trovare continuità e perde in casa sotto i colpi di Embiid (30 punti) e Harden (24), inutili le ottime prove di Howard, Westbrook e Monk. I Lakers non dovranno più sbagliare nelle prossime partite per centrare un posto nei playoff, mentre i 76ers sono ormai sicuri di partecipare grazie al terzo posto a Est. Alla Crypto.com Arena l’allungo decisivo degli ospiti avviene a cavallo tra il secondo e il terzo quarto, poi Philadelphia amministra e i Lakers non sono in grado di organizzare una rimonta.

BOSTON CELTICS-UTAH JAZZ 125-97

Non si fermano più i Celtics che siglano il quinto successo consecutivo e mettono un piede ai playoff. Boston spazza via Utah grazie a Brown e Tatum, 26 punti ciascuno, mentre per i Jazz sono inutili i 37 di Mitchell. Tutto già deciso dopo i primi minuti, quando i Celtics scappano subito a +18 sul finire del primo quarto e a quel punto possono giocare in scioltezza amministrando e dilagando senza problemi.

LE ALTRE PARTITE

Tornano alla vittoria i Knicks dopo due sconfitte di fila ed espugnano Charlotte 121-106 regalandosi ancora qualche speranza per i playoff, mentre vale solo per il morale la vittoria di Detroit 122-101 su Atlanta. Poco da dire anche per Sacramento e Indiana: nella sfida di bassa classifica i Kings vincono di misura 110-109 a casa dei Pacers. Bene Memphis che prenota i playoff grazie al 132-120 su Brooklyn, mentre a nulla vale in termini di classifica il successo di Oklahoma su Orlando 118-102. Sorridono Dallas e San Antonio, che superano rispettivamente Houston (110-91) e Portland (133-96).