Basket, Nba: Lakers ko e Phoenix vola a Ovest, colpo Detroit a Denver, Sacramento vince sempre  

NBA

I Suns superano Los Angeles e vanno al comando della classifica, vittoria Pistons dopo sette sconfitte, per i Kings settimo successo di fila

© Getty Images Phoenix in testa alla classifica a Ovest dopo la notte Nba. I Suns passano 115-105 sui Lakers, al primo ko dopo tre partite e sempre penultimi. Devastante Sacramento che infila la settima vittoria consecutiva espugnando Memphis per 113-109. Clamoroso e sorprendente colpo esterno anche di Detroit, 110-108 su Denver e primo successo dopo sette ko. Vince anche Philadelphia su Brooklyn: 115-106 nonostante l’assenza di Embiid.

PHILADELPHIA 76ERS-BROOKLYN NETS 115-106

Anche senza Embiid infortunato, Philadelphia si aggiudica la gara con Brooklyn grazie a Harris e Melton (24 e 22 punti ciascuno), mentre ai Nets non bastano i 23 di Irving. 76ers che si rialzano dopo il ko con Minnesota, per Brooklyn sconfitta dopo due partite vittoriose. Match che si decide nell’ultimo quarto con l’allungo decisivo dei padroni di casa fino a un massimo vantaggio di +16.

MEMPHIS GRIZZLIES-SACRAMENTO KINGS 109-113

Imbattibile Sacramento in questo periodo, alla settima vittoria consecutiva e vicina alla vetta a Ovest, mentre i Grizzlies incappano nel quarto ko nelle ultime cinque. Morant ne fa 34 per Memphis, Fox risponde con 32 punti e 8 rimbalzi. Kings che scappano sul +14 in avvio di ultimo quarto, sembra fatta ma Memphis riesce a recuperare fino al -1: nei minuti finali però Sacramento non cede e la rimonta avversaria non si completa.

DENVER NUGGETS-DETROIT PISTONS 108-110

Clamoroso e inaspettato colpo esterno di Detroit che espugna Denver a sorpresa e ritrova la vittoria dopo sette sconfitte consecutive, pur restando ultima a Est. Per i Nuggets (31 punti, 9 rimbalzi e 10 assist per Doncic) è il terzo ko nelle ultime quattro. Massimo equilibrio e punto a punto fino al quarto quarto, qui un parziale di +13 per gli ospiti (bene Bogdanovic con 22 punti e 9 rimbalzi) crea un divario che regge fino alla sirena.

PHOENIX SUNS-LOS ANGELES LAKERS 115-105

Situazioni opposte per Phoenix e Los Angeles: i Suns sono primi in classifica a Ovest grazie al terzo successo nelle ultime quattro, i Lakers si arrendono dopo tre vittorie di fila e restano penultimi. Non basta un super Davis ai Lakers con 37 punti e addirittura 21 rimbalzi, Booker e Bridges trascinano i padroni di casa nel parziale di 17 punti a 5 che ipoteca la vittoria tra il terzo e l’ultimo quarto.