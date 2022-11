Basket, Nba: Doncic oscura Curry e Dallas risorge, rimonta Clippers, Pistons sempre più giù  

NBA

Lo sloveno in tripla doppia vince la sfida col fenomeno di Golden State, Los Angeles recupera a Portland, colpo Knicks a Detroit

© Getty Images E’ Luka Doncic il grande protagonista della notte Nba: lo sloveno di Dallas è autore di una prova straordinaria con 41 punti, 12 rimbalzi e 12 assist contro i Golden State Warrios di Curry e i Mavericks si rialzano dopo quattro sconfitte. Colpi esterni per New York e Los Angeles: i Knicks travolgono 140-110 Detroit sempre più ultima a Est, i Clippers rimontano uno svantaggio di 18 punti fino al 118-112 in casa dei Portland Trail Blazers.

DETROIT PISTONS-NEW YORK KNICKS 110-140

Knicks a valanga su Detroit, sempre più ultima a Est, mentre New York prova a restare a galla in zona playoff. Partita totalmente senza storia con Randle assoluto protagonista (36 punti, 7 rimbalzi e 5 assist), gli ospiti dilagano da metà secondo quarto in poi chiudendo i conti già dopo l’intervallo lungo.

DALLAS MAVERICKS-GOLDEN STATE WARRIORS 116-113

Stratosferica prestazione di Doncic che stravince la sfida con Curry e regala la vittoria a Dallas: numeri da record per lo sloveno con 41 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, la stella di Golden State si ferma invece a 32 punti. Mavericks subito a +17 ma pronta arriva la rimonta dei Warriors, negli ultimi secondi mini-parziale di 8 a 3 che regala a Dallas la prima vittoria dopo quattro ko. Golden State cade dopo tre successi.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-LOS ANGELES CLIPPERS 112-118

Simons e Grant (37 e 32 punti ciascuno) non bastano a evitare a Portland la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, Clippers in un buon momento di forma e quinti a Ovest. Bellissima rimonta di Los Angeles che recupera dal -18 nel terzo quarto firmando l’incredibile sorpasso poco prima della sirena. Bene Powell con 32 punti.