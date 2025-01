Basket, Nba: Boston ko con Sacramento, Okc vince a New York

BOSTON CELTICS-SACRAMENTO KINGS 97-114

Il grande colpo di scena della notte Nba è certamente il successo di Sacramento, che sorprende tutti e si impone al TD Garden contro Boston. Decisivo un ultimo quarto perfetto da parte dei Kings, visto che tra un parziale e l'altro e il 55-53 per i Celtics all'intervallo lungo si arriva a fine terzo periodo in perfetta parità (76-76): a quel punto, i californiani piazzano un 38-21 decisivo per battere i detentori del titolo. Decisivo un super Sabonis che mette a referto una folle doppia doppia: 23 punti e 28 rimbalzi. Non bastano, invece, i 28 di Brown tra le fila dei campioni in carica, che mantengono comunque il vantaggio sul terzo posto a Est, visto il ko di New York.