Basket, Nba: Bey trascina i Pistons, Detroit sbanca Orlando  

NBA

I 51 punti dell’americano stendono i Magic che scivolano all’ultimo posto in classifica a Est

Va a Detroit l’unica partita della Nba in programma nella notte italiana. Nella sfida tra le ultime due della classifica a Est, i Pistons vengono trascinati da un devastante Saddiq Bey con 51 punti e 10 rimbalzi ed espugnano Orlando con il punteggio di 134-120. I Magic, che si aggrappano inutilmente ai 26 punti di Wagner, incappano nel terzo ko consecutivo e scivolano così all’ultimo posto, scavalcati proprio dai Pistons ora penultimi. Getty Images

Detroit espugna Orlando 134-120 nell’unica partita della Nba in programma nella notte italiana. Nella sfida di bassa classifica a Est, i Pistons tornano alla vittoria dopo quattro sconfitte di fila e abbandonano l’ultimo posto scavalcando proprio i Magic al terzo ko consecutivo. A Orlando sono proprio i padroni di casa a partire fortissimo, ma poi per Detroit si scatena Saddiq Bey che con 51 punti e 10 rimbalzi trascina i suoi alla vittoria. Serata di grazia per la 22enne ala americana, supportato anche dagli 11 rimbalzi e 20 punti di Bagley. Per Orlando, inutili le 26 trasformazioni del tedesco Wagner. La vittoria di Detroit si concretizza a cavallo tra il secondo e il terzo quarto, poi gli ospiti amministrano e dilagano nell’ultima frazione fino a un massimo vantaggio di +17. Niente da fare per il team della Florida, fanalino di coda, mentre per Detroit è una magra consolazione di una stagione comunque compromessa.