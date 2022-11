Basket, Nba: Banchero super ma ancora ko, prima sconfitta per i Bucks, Golden State rinasce grazie a Curry, Lakers nel baratro 

NBA

Golden State rinasce grazie a Curry, Lakers nel baratro

© Getty Images Prosegue l’ottimo avvio di Nba di Paolo Banchero, ma non si ferma neanche la crisi dei suoi Orlando Magic: l’azzurro firma 30 punti ma va ko in casa con Houston. Ritrova il sorriso Golden State grazie ai 47 punti di Curry, prima vittoria dopo cinque ko e Warriors che provano a uscire dalla crisi. Momento nero che prosegue per i Lakers, superati da Utah al comando a Ovest. Prima caduta stagionale per i Bucks, fermati da Atlanta dopo nove vittorie.

CHARLOTTE HORNETS-WASHINGTON WIZARDS 100-108

Washington vince a Charlotte nonostante i 25 punti di…Washington! Il giocatore degli Hornets, omonimo della capitale americana, non basta e per i suoi arriva la quinta sconfitta consecutiva. Wizards in zona playoff, match equilibrato che si decide a cavallo tra il terzo e l’ultimo quarto.



ORLANDO MAGIC-HOUSTON ROCKETS 127-134

Paolo Banchero ancora fenomenale con 30 punti, 6 rimbalzi e 4 assist ma Orlando crolla clamorosamente contro Houston, appena alla seconda vittoria in questa Nba. Magic all’ultimo posto a Est, fatale il parziale di 20 a 4 per i Rockets nel terzo quarto.



DETROIT PISTONS-OKLAHOMA CITY THUNDER 112-103

I 33 punti di Gilgeous-Alexander non servono a Oklahoma City e Detroit ritrova la vittoria dopo tre ko di fila, è invece proprio la terza sconfitta consecutiva per i Thunder. Pistons che firmano una bella rimonta da -16 nel secondo quarto.



INDIANA PACERS-NEW ORLEANS PELICANS 129-122

Turner trascina Indiana con i suoi 37 punti, Pacers in zona playoff a Est mentre New Orleans è alla seconda sconfitta di fila. L’incontro viene deciso nel terzo quarto con l’accelerata dei padroni di casa dopo le prime due frazioni equilibrate.



PHILADELPHIA 76ERS-PHOENIX SUNS 100-88

Embiid sempre super per Philadelphia con 33 punti, i 76ers trovano la quinta vittoria stagionale mentre per i Suns è il secondo ko nelle ultime tre partite. Avvio fulminante di Philadelphia che vola fino a +19 nel secondo quarto, quanto basta per creare un solco incolmabile.



ATLANTA HAWKS-MILWAUKEE BUCKS 117-98

Prima sconfitta stagionale per Milwaukee, impresa di Atlanta che spezza così la serie di 9 vittorie di fila dei Bucks nonostante i 25 punti di Antetokounmpo. Per gli Hawks, bravi a rimontare dal -14 iniziale, terza vittoria di fila grazie a Murray e Griffin.



MIAMI HEAT-PORTLAND TRAIL BLAZERS 107-110

Simons, Grant e Lillard regalano il successo al fotofinish e in rimonta su Miami: Portland recupera da -15 nel terzo quarto e firma il sorpasso negli ultimi secondi. Heat sempre in crisi di risultati alla settima sconfitta stagionale, Trail Blazers al quarto posto a Ovest.



CHICAGO BULLS-TORONTO RAPTORS 111-97

A Chicago bastano i 30 punti di La Vine per dominare Toronto dal secondo quarto in poi con un massimo vantaggio anche di +21. I Bulls si risollevano dopo due sconfitte e agganciano proprio i Raptors in classifica, entrambe in zona playoff.



MEMPHIS GRIZZLIES-BOSTON CELTICS 106-109

Boston scappa più volte ma Memphis riesce sempre a recuperare, ultimo quarto tiratissimo ma alla fine sono i Celtics a prevalere grazie a un devastante Tatum con 39 punti. Boston alla terza vittoria di fila, per i Grizzlies è il primo ko dopo tre partite.



MINNESOTA TIMBERWOLVES-NEW YORK KNICKS 107-120

Dominio dei Knicks che si concretizza nel tremendo parziale di 25 a 6 tra il primo e il secondo quarto che stende subito Minnesota. Divario incolmabile fino al +27 New York e per i Timberwolves è la quarta sconfitta nelle ultime cinque, New York è a 5-5 in stagione.



SAN ANTONIO SPURS-DENVER NUGGETS 109-115

Jokic e Porter (26 e 24 punti con anche 8 rimbalzi e 10 assist per il serbo) firmano il colpo esterno di Denver a San Antonio, decisiva l’accelerata finale con mini-parziale di 11 a 4 per i Nuggets, al terzo posto a Ovest mente per gli Spurs è crisi con il quarto ko di fila.



DALLAS MAVERICKS-BROOKLYN NETS 96-94

Super Doncic con 36 punti regala la vittoria a Dallas, brava a recuperare da un iniziale -14 e infilare 10 punti di fila nell’ultimo quarto nel momento decisivo. Nets che cadono dopo due vittorie consecutive, Mavericks lanciatissimi a Ovest con il quarto successo di fila.



GOLDEN STATE WARRIORS-SACRAMENTO KINGS 116-113

Devastante Curry con ben 47 punti e Golden State finalmente ritrova la vittoria dopo cinque ko nelle ultime cinque partite. Super rimonta Warriors da -11 nell’ultimo quarto, Kings che crollano nel finale nonostante i 28 punti di Fox.



UTAH JAZZ-LOS ANGELES LAKERS 139-116

Inarrestabile Utah che vola al comando della classifica a Ovest grazie al terzo successo nelle ultime tre, Lakers invece sempre nel baratro e penultimi con la terza sconfitta di fila. E’ il finlandese Markkanen a guidare i Jazz con 23 punti, per LA senza LeBron (forfait prima del match per un problema al piede) non bastano i 29 di Davis.



LOS ANGELES CLIPPERS-CLEVELAND CAVALIERS 119-117

Sorride invece l’altra metà di Los Angeles con i Clippers che recuperano da -13 negli ultimi minuti grazie a un super parziale di 21 punti a 6 prima della sirena. Rimonta miracolosa e per George e compagni è la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, si interrompe invece la striscia di Cleveland dopo ben otto vittorie di fila.