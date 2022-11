Basket, Nba: Banchero in ombra e Orlando perde ancora, Golden State in crisi, i Suns vincono sempre

BASKET

L’azzurro è autore di 15 punti nel ko dei Magic contro Oklahoma City, terza sconfitta di fila per i Warrios, Phoenix comanda a Ovest

© afp Stavolta non convince Paolo Banchero e Orlando perde per la settima volta su otto partite di Nba: 15 punti dell’azzurro nella sconfitta 116-108 con Oklahoma City. Momento di crisi anche per i campioni in carica di Golden State, al terzo ko di fila nel 116-109 a Miami. Volano invece i Phoenix Suns, in testa alla classifica a Ovest grazie alla vittoria 116-107 su Minnesota. Colpo esterno di Chicago 108-99 in casa dei Brooklyn Nets.

BROOKLYN NETS-CHICAGO BULLS 99-108

Chicago si risolleva dopo due sconfitte consecutive ed espugna Brooklyn in crisi. Ottimo Durant con 33 punti e 9 rimbalzi ma non basta, LaVine risponde con 29 punti e lancia i Bulls. I Nets riescono a scappare fino a +12 a metà terzo quarto, qui parte la rimonta ospite con il sorpasso decisivo a metà ultima frazione grazie a un super parziale di 13 a 2.

MIAMI HEAT-GOLDEN STATE WARRIOS 116-109

Prosegue il periodo nero di Golden State alla terza sconfitta consecutiva, fatale il ko con Miami che si rialza dopo due partite. Strus e Butler trascinano gli Heat con rispettivamente 24 e 23 punti, Curry è come sempre il migliore dei Warrios con 23 punti, 13 rimbalzi e 13 assist, ma non basta ai campioni Nba in carica. Bella rimonta di Miami da -10 a metà terzo quarto con il guizzo finale dal 109 pari.

OKLAHOMA CITY THUNDER-ORLANDO MAGIC 116-108

Niente da fare per Orlando che crolla nel finale e incappa nell’ennesima sconfitta, la settima in otto partite, con Paolo Banchero stavolta in ombra: solo 15 punti e 8 rimbalzi per l’azzurro, meglio di lui tra i Magic Carter (30) e Wagner (20), mentre Oklahoma si affida ai 34 di Gilgeous-Alexander. Per i Thunder quarta vittoria di fila che matura grazie a un super recupero dal -15 a metà terzo quarto, con un parziale devastante di 23 punti a 4 negli ultimi minuti del match.

PHOENIX SUNS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 116-107

Inarrestabile Phoenix alla sesta vittoria in sette partite e al comando a Ovest, Minnesota al secondo ko di fila si arrende sotto i colpi di Johnson (29 punti). Per i Timberwolves 24 punti ciascuno per Edwards e Towns. Partita a senso unico con i Suns sempre in controllo e sempre in vantaggio fino al massimo distacco di +18 nel terzo quarto che di fatto chiude qui la partita.