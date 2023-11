Basket: Milano-Zalgiris con Melli da record, Bologna in casa del Bayern

EUROLEGA

Le due big italiane sono pronte a scendere in campo in Eurolega

© ufficio-stampa Giovedì sera alle ore 20:30 l'EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna disputeranno in contemporanea le rispettive sfide per il decimo round di Eurolega di basket. La formazione di Messina affronta lo Zalgiris Kaunas, mentre Shengelia e compagni volano in Germania per vedersela con il Bayern Monaco.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-ZALGIRIS KAUNAS (giovedì 30 novembre, ore 20:30)

Il successo in trasferta contro la Stella Rossa Belgrado ha fatto salire a due il bottino di vittorie consecutive dei ragazzi di Ettore Messina. Al Forum di Assago arrivano i lituani dello Zalgiris Kaunas (record 4-6 come l'EA7) reduci dalla sconfitta per 89-72 sul parquet dell'Olympiacos. Con questa partita, Nicolò Melli supererà Kaleb Tarczewski come giocatore con il maggior numero di presenze in Eurolega con l’Olimpia Milano, con 157. In vista del match, ha parlato Ettore Messina: "Veniamo da sensazioni contrastanti perché alla bella prova di Belgrado ne abbiamo fatta seguire una scadente in campionato. Ora siamo desiderosi di giocare la miglior partita possibile sapendo che lo Zalgiris ha atletismo, una precisa identità difensiva e un attacco molto efficace nello sfruttamento delle caratteristiche di Ulanovas e Smits, oltre alla leadership di Keenan Evans e Lekavicius. Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che gioca sempre con un grande atteggiamento, ma vogliamo proseguire la nostra corsa".

© ufficio-stampa

BAYERN MONACO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA (giovedì 30 novembre, ore 20:30)

Dopo aver centrato la vittoria contro il Fenerbahçe ed essersi fermata in campionato a Brindisi, la squadra allenata da Luca Banchi (record 7-3) prosegue nel suo momento di forma. Il prossimo impegno sarà quello in terra bavarese contro un Bayern Monaco in ripresa grazie anche alla folle vittoria per 100-101 contro l'ASVEL, ottenuta dopo due overtime. Queste le parole di Banchi alla vigilia: "Il Bayern Monaco è certamente una squadra molto ambiziosa che in estate ha fatto profondi cambiamenti a cominciare dalla guida tecnica, ingaggiando un coach titolato come Pablo Laso, e giocatori di indubbio talento ed esperienza. L’asse play-pivot è costituito da giocatori del talento di Bolmaro, Francisco ed Ibaka, che gara dopo gara si sta rivelando essere un giocatore sempre più dominante, in una squadra che pare in crescita. Dovremo cercare di reggere l’urto della loro fisicità. Penso a quale impatto possano avere in avvicinamento a canestro e a rimbalzo, oltre che a uno stile difensivo che ci obbligherà a giocare un basket corale, fatto di distribuzione di responsabilità e che ci permetta di centrare una vittoria in trasferta, preziosissima per il proseguo del nostro cammino".