Basket, Eurolega: Milano a Montecarlo con "umiltà e convinzione"

LA VIGILIA

Messina presenta la prossima avversaria dell'Olimpia in Eurolega di basket: "Monaco non solo è una candidata alla Final Four, ma anche in grado di vincere il titolo"

La sconfitta contro il Baskonia per 88-73 non ha compromesso in via definitiva il cammino in Eurolega di basket dell'EA7 Emporio Armani Milano (12-17), oggi a una sola vittoria di distanza dalla zona play-in. Ma il doppio turno in arrivo non è senz'altro tra i più semplici: nella prima sfida ci sarà il Monaco (19-10) che ha battuto 82-90 il fanalino di coda ALBA Berlino e ha consolidato il terzo posto. Nella partita di andata, i monegaschi vinsero al Forum con il punteggio di 66-72. A dettare i ritmi e i tempi per la squadra di Obradovic ci penserà la stella Mike James, miglior marcatore all-time della Eurolega ed ex-Olimpia.

© Ufficio Stampa

La breve trasferta di Montecarlo è una delle più difficili a prescindere dal momento: l'AS Monaco è 10-3 in casa, vincendo nove delle ultime dieci gare. Le parole di Ettore Messina: "Monaco è una squadra molto forte, con tanto talento, e ben organizzata. La considero non solo una candidata alla Final Four, ma anche in grado di vincere il titolo. Per noi, viste anche le recenti difficoltà, si tratta di una gara estremamente complicata, che dobbiamo affrontare con umiltà ma al tempo stesso la convinzione di poter essere sempre quelli che sono stati in grado di giocare molto bene contro avversarie di alto livello".