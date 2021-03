Basket, l'Olimpia torna alla vittoria e stende Brescia

SERIE A

Al Palaleonessa, Milano passa 99-92 e si riporta a +4 su Brindisi: decisivo un super Rodriguez da 29 punti. Vince anche Varese, 81-68 su Pesaro

Nella ventiduesima giornata della Serie A di basket, l'Olimpia torna al successo, vince 99-92 in casa di Brescia e si riporta a +4 sul secondo posto di Brindisi. La formazione di Messina allunga già nel primo quarto e gestisce il vantaggio per tutta la durata del match grazie alla grande prestazione del Chacho Rodriguez, che mette a referto 29 punti. Seconda vittoria di fila per l'Openjobmetis Varese, che batte 81-68 Pesaro.

GERMANI BRESCIA-A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 92-99

Con qualche sofferenza di troppo, l'Olimpia cancella il ko di Trento e batte 99-92 Brescia, tornando al successo in campionato e riportandosi a +4 su Brindisi. Al PalaLeonessa, è proprio lo sprint iniziale a fare la differenza: Milano parte forte nel match e, dopo il primo quarto, è avanti 24-13. Un +11 che diventa anche +14 nel secondo periodo, con la Germani che però comincia a mettere in difficoltà gli ospiti e risale fino al -4 (44-40) prima della tripla di Rodriguez che ferma il risultato sul 47-40 a metà partita. Al rientro in campo, la formazione di Buscaglia riprende l'operazione rimonta, completata sul 55-55. La parte centrale del terzo periodo rappresenta il primo passaggio a vuoto per la capolista, con la tripla di Moss che regala addirittura il primo vantaggio nel match a Brescia. A quel punto, però, sale in cattedra il Chacho Rodriguez, che con due triple riporta avanti le Scarpette Rosse. Passato lo spavento, la formazione di Messina torna a macinare punti e, nell'ultimo quarto, piazza l'allungo vincente: i tiri da tre di Brooks e LeDay valgono il +20 (70-90). Archiviata la vittoria, gli ospiti tirano i remi in barca, con Brescia che riesce solo a limitare il passivo: finisce con l'Olimpia ad un passo dalla tripla cifra, 99-92. Sul match è evidente la firma di Sergio Rodriguez: 29 punti, 4/4 nei tiri da 2, 6/8 dal perimetro e 3 liberi realizzati su 3, ma pesano anche i 15 punti di Shields e i 14 di LeDay e Brooks.

OPENJOBMETIS VARESE-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 81-68

Con un gran primo tempo, Varese batte Pesaro e conquista la sua seconda vittoria consecutiva. All'Enerxenia Arena, l'Openjobmetis parte forte e rifila subito un parziale di 15-7 alla Carpegna Prosciutto grazie ad un avvio dirompente di Luis Scola (16 punti soltanto nel primo tempo). Il 26-18 dei primi 10 minuti sono già un vantaggio importante, impreziosito dal 14-10 del secondo periodo, nel quale i padroni di casa si portano anche sul +14: all'intervallo lungo, è 40-28 per Varese. Nel secondo tempo, però, Pesaro riesce ad avvicinarsi e ad inizio ultimo quarto si porta sul -4 (71-67), ma i liberi di Ruzzier e i canestri di Douglas chiudono i giochi: finisce 81-68, con 20 punti di Scola e la doppia doppia di Egbunu (13 con 10 rimbalzi). Secondo ko di fila, invece, per la squadra di Repesa.