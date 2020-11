Basket, Lega A: l'Olimpia piega Venezia e fa nove su nove

SERIE A

L'Olimpia Milano non si ferma e conquista la sua nona vittoria in altrettante partite di Lega A battendo Venezia 86-72. Al Forum, la formazione di Messina legittima il successo grazie ad un secondo ed un terzo quarto straripanti: dal -4 (21-25), infatti, le Scarpette Rosse volano sul +20 e gestiscono nel finale contro una Reyer a dir poco rimaneggiata: solo nove giocatori a disposizione di De Raffaele tra infortuni e positività al Covid-19.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-UMANA REYER VENEZIA 86-72

Dopo la vittoria sullo Zalgiris in Eurolega, l'Olimpia suona la nona sinfonia in campionato grazie ad un successo costruito nelle fasi centrali del match e mai in discussione. L'avvio premia una generosa Reyer, falcidiata dalle assenze tra infortuni e positivi al Covid-19: al Forum, Venezia si presenta con soli 9 giocatori. Dopo l'iniziale 4-0 in favore di Milano, la formazione di De Raffaele lotta e si porta anche sul +8 (13-21), chiudendo il primo quarto avanti di 4 punti (21-25). Già nel secondo parziale, però, Milano rimonta e grazie ad un netto 9-0 passa dal 30-34 al 39-34, acquisendo un vantaggio di 5 punti che regge fino all'intervallo: 44-39 per l'Olimpia. Al rientro sul parquet del Forum, le Scarpette Rosse si scatenano: Venezia regge fino al 60-52, poi la formazione di Messina rifila un 11-0 senza appello e vola sul 71-52. La tripla da metà campo di Bramos ha un valore puramente estetico: 71-55 a fine terzo quarto. Gli ultimi 10 minuti sono accademia pura per Milano, che vola anche sul +20 (84-64) e chiude i giochi. L'8-2 finale di parziale per la Reyer rende solo meno amaro il passivo: finisce 86-72. Milano, senza il "Chacho" Rodriguez e Hines, fa comunque nove su nove grazie ai 20 punti di Zach LeDay e i 16 di Delaney, mentre una generosa Venezia incassa il terzo ko nonostante una prova generosa e i 25 punti di Isaac Fotu. A fine partita, saranno soltanto 6 i giocatori della Reyer ad aver giocato almeno 26 minuti: un'incredibile mancanza di alternative per Walter De Raffaele.