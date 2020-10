Basket, Lega A: l'Olimpia fa cinque su cinque, Fortitudo ko 82-71

BASKET

Arriva con qualche sofferenza di troppo la quinta vittoria in cinque partite di Lega A per l'Olimpia Milano. All'Unipol Arena, le Scarpette Rosse battono 82-71 la Fortitudo Bologna grazie ad un sontuoso secondo tempo: gli uomini di Messina, sotto 42-38 a metà partita, rimontano grazie a Shields e Datome, autori rispettivamente di 17 e 16 punti. Aradori (24) e Withers (16) non bastano alla Fortitudo, che rimedia il quarto ko.

Un quinto successo più che sofferto per l'Olimpia Milano, che rischia e allunga solo nel finale. Il primo quarto vede subito partire forte l'Armani, che vola sul +7 (20-13). Al rientro sul parquet dell'Unipol Arena, però, la Fortitudo si scatena grazie ad un super Pietro Aradori, che sul finire del secondo quarto regala ai suoi un parziale di 14-0 che consente agli uomini di Sacchetti di chiudere la prima metà di match sul +4 (42-38). Milano riordina le idee e si aggrappa a Shavon Sields e a Luigi Datome, che guidano il controsorpasso dell'Olimpia che ritorna sul +7 a fine terzo quarto (56-63).

Gli ultimi 10 minuti premiano la freschezza di Milano, nonostante la Fortitudo riesca a riprendere gli ospiti fino al 71-68. L'allungo finale di Datome e compagni si concretizza a pochi minuti dalla fine: un netto parziale di 8-0 che chiude i giochi. Finisce 82-71, ma tra gli applausi per una Fortitudo capace di far scappare Milano solo nel finale. Messina tira un sospiro di sollievo grazie a Shavon Shields (17 punti, 4 rimbalzi ed un assist) e soprattutto a Luigi Datome, che oltre ai 16 punti e ai 5 rimbalzi fa registrare un'elevata percentuale nei tiri da due e dal perimetro: 75% (3/4). Numeri che aiutano l'Olimpia a fare cinque su cinque e a rimanere in vetta a punteggio pieno. Una grande prestazione (soprattutto da parte di Pietro Aradori, top scorer a fine partita con 24 punti), invece, non basta alla Fortitudo, che rimedia il quarto ko.