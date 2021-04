Basket: l'Olimpia Milano prova l'allungo, Venezia vince con Treviso

SERIE A

Terza vittoria consecutiva per Sassari

Successo esterno per l'Olimpia nell'anticipo delle 12.30 della 29/a giornata di Serie A di basket. L'A|X Armani Exchange Milano si è imposta 88-81 sul campo della Carpegna Prosciutto Pesaro. Miglior realizzatore per gli ospiti LeDay con 22 punti, ai padroni di casa non bastano i 20 punti di Robinson. Nel pomeriggio Sassari supera Reggio Emilia 89-82 e ottiene la terza vittoria consecutiva, consolidando il quinto posto. Bendzius guida la Dinamo con 25 punti, bene anche Bilan con 17 punti e 7 rimbalzi. Inutili per gli emiliani i 19 punti di Lemar.

Successo interno anche per Venezia, che travolge Treviso 82-62 e resta in scia al gruppetto delle migliori. Bene Tonut e Watt, il primo top scorer con 20 punti e il secondo in doppia doppia con 19 punti e 11 assist. In ottica salvezza la Fortitudo Bologna piega Cantù 75-68 e interrompe una striscia di tre ko di fila. Inutili per i lombardi i 22 punti di Gaines. Colpo esterno di Trieste a Varese (73-79) e di Brescia a Cremona (89-94).