Basket, Banchi: "È il momento più alto della mia carriera, l'obiettivo dell'Italia è andare ai Mondiali"

Sulla mancanza di risultati: "È dovuta a piccoli dettagli e talvolta a un pizzico di sfortuna. Turchia e Germania hanno fatto un percorso da imbattute agli Europei, mentre la Grecia è stata brava a sfruttare e inserirsi tra le eliminazioni di Serbia e Francia. All'Italia non mancava nulla per essere al posto della Grecia, che ha conquistato il bronzo. Non ricordo una stagione della mia carriera dove non mi siano stati richiesti risultati. È una condizione inevitabile per un allenatore. Il tecnico deve raggiungere sempre certi obiettivi, che potranno essere raggiunti attraverso un percorso di lavoro", aggiunge Banchi. "Cercherò di portare in dote le mie esperienze, il mio compito è cercare una piattaforma che faccia in modo di valorizzare chi ne farà parte. Solo il percorso dimostrerà l'efficacia del lavoro svolto", ha sottolineato.