FIP, sospese tutte le competizioni per la morte di Papa Francesco

Riportiamo il comunicato emesso dalla Federazione: "La notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Si è spento, all’età di 88 anni, Papa Francesco. Impossibile interpretare il dolore di miliardi di persone che nelle scorse settimane hanno pregato per lui durante il periodo di degenza in ospedale. Il Sommo Pontefice, che non hai mai nascosto il suo viscerale amore per lo sport, lascia un vuoto incolmabile in tutto il Mondo. Il suo sorriso, la sua umiltà e la sua grande forza nell’invocare la Pace nel mondo anche negli ultimi giorni di vita rimarranno fonte di ispirazione.