Basket, Gallinari shock: rottura del legamento crociato anteriore, stagione finita

L'INFORTUNIO

Il terribile responso è arrivato dalla sua franchigia NBA, i Boston Celtics

© ansa Doccia gelata per Danilo Gallinari. L'infortunio patito nelle qualificazioni ai Mondiali contro la Georgia, infatti, è più grave rispetto alla diagnosi iniziale. Per il Gallo non si tratta di una lesione del menisco, ma di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo stesso infortunio subito nel 2013 con la maglia dei Denver Nuggets. In pratica per l'azzurro la stagione è finita ancora prima di iniziare. Lo hanno reso noto i Boston Celtics.

"A Danilo Gallinari è stata diagnosticata una lacerazione del legamento crociato anteriore al ginocchio sinistro. Gallinari ha subito l'infortunio mentre giocava per la sua nazionale, l'Italia, in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIBA contro la Georgia il 27 agosto. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti a seconda del caso" recita il comunicato dei mitici Celtics.

Gallinari ha firmato lo scorso luglio un contratto di due anni con i Celtics a 13.3 milioni di dollari complessivi, con opzione a suo favore sul secondo anno dell’accordo.

GALLINARI: "LAVORERO' SENZA SOSTA PER TORNARE IL PRIMA POSSIBILE"

"Questa è stata una settimana dura per me dopo aver saputo l'entità del mio infortunio. Questo gioco vuol dire tutto per me e non poter essere in campo con i miei compagni dei Celtics fa male - ha scritto sui social il Gallo -. Il mio obiettivo è dare tutto quello che ho per l'organizzazione dei Celtics e per i miei compagni nella caccia per il titolo. Lavorerò senza sosta con lo staff per tornare il prima possibile, apprezzo tutto l'affetto che ho ricevuto dai tifosi, dai miei compagni, e dall'intera famiglia NBA".