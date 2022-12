Basket Eurolega: Virtus ko, a Belgrado vince la Stella Rossa

BASKET EUROLEGA

In Serbia, Bologna perde 83-74 incassando 50 punti in due quarti: è il settimo ko nella competizione

© ipp Terzo ko di fila e settimo in totale per Bologna in Eurolega. A Belgrado, la Virtus perde 83-74 in casa della Stella Rossa, che dopo il -6 del primo quarto realizza 50 punti nei successivi due parziali e gestisce nel finale, staccando proprio le Vu Nere in classifica. Non bastano, alla formazione di Scariolo, i 15 punti di Jaiteh e gli 11 di Mannion e Mickey: scatenati Dobric e Vildoza, rispettivamente a quota 20 e 16, tra le fila dei serbi.

Momento difficile per il basket italiano in Eurolega: alle sette sconfitte di fila dell'Olimpia Milano si aggiungono le tre consecutive della Virtus, che cade 83-74 a Belgrado contro la Stella Rossa. Eppure, l'avvio di Bologna è incoraggiante, visto che i primi 12 minuti dell'Aleksandar Nikolic Arena si chiudono con un incoraggiante +6 (23-17) in favore della formazione di Scariolo.

Nel secondo e nel terzo quarto, però, i serbi si scatenano, mettendo a segno 50 punti e subendone solo 32. In attacco, la squadra di Ivanovic è incontenibile grazie a Dobric e Vildoza, mentre la Virtus fa fatica a segnare. Il +12 di fine terzo periodo (67-55) galvanizza ulteriormente i padroni di casa, trascinati da un pubblico sempre a sostegno della squadra.

Il finale scivola via senza colpi di scena: Mannion rende meno amaro il ko con due triple, ma termina comunque 83-74. Quarto successo consecutivo per la Stella Rossa, che ringrazia un super Dobric da 20 punti e Vildoza, che ne mette a referto 16. Non bastano, invece, i 15 punti di Jaiteh e gli 11 realizzati da Mickey e da Mannion: è il terzo ko di fila per la Virtus di Scariolo, che scivola a 4-7 di record, lo stesso del Partizan. I serbi, invece, sono ad una partita di distanza dalla zona playoff occupata da Baskonia ed Efes.