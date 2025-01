Basket, Eurolega: Virtus ancora ko, esulta il Panathinaikos

Quattordicesima sconfitta stagionale in Eurolega per la Virtus Bologna in Grecia: il Panathinaikos domina e vince 111-90. Regna l'equilibrio solo nei primissimi minuti all'Oaka, prima di essere spezzato dalla tripla di Jerian Grant e dal primo vantaggio greco (8-7). Hernangomez e Nunn fanno il resto e i greci allungano prima sul +6 (16-10) e poi sul +8 (28-20), col solo Clyburn a fronteggiarli. L'ex Efes segna 13 punti nel primo quarto, ma non basta: Virtus sotto 30-23. Nel secondo periodo c'è ancora uno strepitoso Clyburn a tenere in vita le V nere con due triple, poi entra in scena Belinelli. Nasce così il pareggio ospite, che non ha l'effetto sperato. Prima del riposo, infatti, il Panathinaikos torna a scatenarsi: Brown e Papapetrou i protagonisti, è 54-42 e +12 ellenico a metà gara. Alla ripresa delle ostilità il Pana vola subito sul +15 e, pur lottando, la Virtus non riesce a rientrare sotto i dieci punti di svantaggio. Brown e Sloukas sono letali da tre punti, è 79-66 quando mancano dieci minuti. Nell'ultimo periodo la Virtus riesce a riportarsi sul -6 in due occasioni, ma viene subito ricacciata indietro dai rivali. Negli ultimi minuti c'è solo il Panathinaikos, che bersaglia da tre con Brown e Cedi Osman, dominando anche in area con uno Yurtseven da 27 punti (top-scorer con Nunn). Finisce 111-90 per i greci, che salgono al terzo posto (12-7). Virtus sempre penultima con uno score di cinque successi e quattordici ko, non bastano i 25 punti di Clyburn.