Basket, Eurolega: sorriso amaro per Milano, battuto il Barcellona al Forum

Messina vince contro i catalani 84-76 grazie a un grande secondo tempo, ma è ormai fuori dai playoff

© Ansa Vittoria amara per Milano che, nella penultima giornata di Eurolega, batte il Barcellona 84-76 ma è ormai fuori dalla corsa ai playoff. L’Olimpia va sotto nel primo quarto, ma reagisce ispirata da Napier e Hines. I meneghini sono fisici in difesa e letali dall’arco, chiudono a +10 il terzo parziale e si confermano nell’ultimo. Inutili però questi due punti per Messina, che sale a 30 punti, mentre il Barcellona rimane al terzo posto.

Torna alla vittoria Milano, che batte il Barcellona 84-76 e ritrova il successo dopo quattro sconfitte consecutive tra Eurolega e campionato. Il match si apre con la bella tripla di Melli e un’Olimpia aggressiva e decisa a concludere nel migliore dei modi la sua stagione europea di fronte agli 11mila del Forum. In avvio la partita è equilibrata, con Napier sugli scudi e gli spagnoli a rispondere sfruttando i rimbalzi e i propri tiratori dall’arco, fino a provare una fuga sul +5 e chiudere il primo quarto 18-21. Il Barcellona cerca di far circolare la palla con velocità, ma manca di lucidità sotto canestro e subisce le transizioni avversarie, con Datome e Hines che trascinano i meneghini al pari (25-25). Il gioco catalano è sempre più confuso e Baron ne approfitta per il sorpasso, su cui Jasikevicius è costretto a chiamare un disperato time out. Tocca quindi a Mirotic caricarsi i suoi sulle spalle e dalla lunetta segnare il nuovo vantaggio del Barça. Ci pensa però il solito Napier a ispirare la manovra offensiva dell’Olimpia, segnare da tre e permettere a Messina di chiudere il primo tempo avanti 39-36.

Al rientro sul parquet Milano ricomincia da dove aveva finito: fisica in difesa e letale dall’arco con Baron e Napier. L’attacco meneghino continua a colpire in transizione e il vantaggio sale a +8. La reazione ospite è affidata a Higgins, ma non basta a ribaltare l’inerzia del match: il terzo quarto si chiude 58-48. Non cambia il copione negli ultimi dieci minuti, in cui l’Olimpia arriva sul +15 e mantiene altissima la concentrazione in difesa. Gli ospiti continuano a sbagliare tanto in attacco, regalando contropiedi e rimbalzi agli avversari, con il solo Kuric a provare a scuotere i suoi dall’arco, ma senza successo: vince l’Olimpia 84-76. Non serve a nulla però questa vittoria a Milano in classifica: Messina raggiunge quota 30 punti ma è ormai fuori dalla corsa ai playoff. Resta al terzo posto, a 44, invece il Barcellona.