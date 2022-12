Basket Eurolega: rimonta Virtus col Maccabi, arriva la seconda vittoria di fila

BASKET EUROLEGA

Super ultimo quarto di Bologna che passa 78-73 in casa contro la squadra di Tel Aviv

Dopo la vittoria con l'Alba Berlino, la Virtus Bologna si conferma in Eurolega e coglie il secondo successo nelle ultime due partite. In casa contro il Maccabi Tel Aviv è decisivo uno splendido ultimo quarto con rimonta da -7, punteggio finale di 78-73. La Virtus parte bene e si porta a +8 nel secondo quarto, dopo l’intervallo lungo reazione israeliana e in avvio di ultima frazione è +7 Maccabi. La Virtus non molla, Scariolo carica i suoi e arriva un tremendo parziale di 13 punti a 0 che significa pareggio, controsorpasso e vittoria. Spettacolari ultimi minuti di Bologna, Hackett e Teodosic su tutti con 15 punti ciascuno a fine partita. Inutile per il Maccabi l’ottima prova di Brown con 18 punti. Prossima sfida per la Virtus Bologna in Eurolega giovedì 22 in casa del Baskonia.