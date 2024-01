Basket, l'Eurolega regala sfide delicatissime a Milano e Bologna

L'AGENDA EUROPEA

In campo anche Venezia, Trento e Varese in una ricca settimana di basket europeo: ecco tutti gli appuntamenti

Doppio turno di fuoco all'orizzonte per la Virtus Segafredo Bologna e l'EA7 Emporio Armani Milano. Entrambe impegnate in Eurolega di basket, le V Nere cominciano affrontando il Barcellona in un match che consegnerà il secondo posto in solitaria alla vincitrice. Se vuole continuare a inseguire un posto ai play-off, l'Olimpia non può sbagliare contro Panathinaikos ed Efes. In campo anche Venezia, Trento e Varese.

© IPA

MARTEDÌ 30 GENNAIO

L'Umana Reyer Venezia (6-10) già eliminata torna in campo in EuroCup per il penultimo round, il 17°, della fase a gironi. Contro gli ucraini del Prometey Slobozhanske (9-7) proverà a vendicare la sconfitta di misura dell'andata.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO

In campo sia EA7 Emporio Armani Milano che Virtus Segafredo Bologna per il Round 24 di Eurolega, il primo del doppio turno in programma. L'Olimpia (10-13) continua l'inseguimento ai play-in provando a replicare la splendida vittoria dell'ultimo turno sul Barcellona. All'orizzonte una complicata trasferta in terra greca, ad Atene contro il Panathinaikos (14-9). Altrettanto insidiosa la sfida lontana dall'Italia per la Virtus (15-8), che contro il Barcellona (15-8) si gioca la seconda posizione in solitaria.

Altre due le italiane in campo: la Dolomiti Energia Trento è impegnata in EuroCup contro il Buducnost VOLI Podgorica, l'Itelyum Varese affronta il ZZ Leiden in Europe Cup.

© IPA

VENERDÌ 2 FEBBRAIO

Il doppio turno di Eurolega di basket si chiude con la seconda trasferta consecutiva per l'EA7 Emporio Armani Milano, in campo in Turchia contro l'Anadolu Efes Istanbul. Bologna torna a giocare alla Virtus Segafredo Arena contro il temibile Partizan Mozzart Bet Belgrado dell'ex Jaleen Smith.

© IPA

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

Panathinaikos Atene-EA7 Emporio Armani Milano (mercoledì 31 gennaio, 20:15)

FC Barcellona-Virtus Segafredo Bologna (mercoledì 31 gennaio, 20:30)

Anadolu Efes Istanbul-EA7 Emporio Armani Milano (venerdì 2 febbraio, 18:30)

Virtus Segafredo Bologna-Partizan Mozzart Bet Belgrado (venerdì 2 febbraio, 20:30)

EUROCUP

Umana Reyer Venezia-Prometey Slobozhanske (martedì 30 gennaio, 20:00)

Dolomiti Energia Trento-Buducnost VOLI Podgorica (mercoledì 31 gennaio, 20:00)