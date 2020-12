Basket, Eurolega: Milano torna al successo, Khimki piegato 102-93

BASKET

L’Olimpia Milano riscatta il ko contro il Panathinaikos ed espugna il campo del Khimki Mosca con il punteggio di 102-93. Dopo un primo quarto chiuso sul 28-20 per la formazione di coach Messina, un ottimo Shields piazza la tripla che porta poi l’Armani sul 54-47 all’intervallo lungo, sfruttando anche una difesa men che sufficiente dei russi. I padroni di casa cercano il rientro nel terzo parziale (68-72), ma le Scarpette Rosse allungano nel finale grazie a Punter.

Terza vittoria (e seconda consecutiva) in trasferta in quest’Eurolega per l’Olimpia Milano al termine di un’ottima prestazione sul campo del Khimki Mosca, steso 102-93. Shavon Shields è superbo (migliore realizzatore di serata con 26 punti e un solo errore dal campo); Kevin Punter è decisivo nel finale con un paio di tocchi di brillantezza, in un match a totale carattere offensivo.

Nel recupero dell’ottavo turno i ragazzi di Messina mettono in cascina il primo mini-allungo a metà quarto (14-8). Le triple tengono vivo il Khimki, ma a 30 secondi dalla prima sirena arriva la prima bomba meneghina con Shields e il primo periodo si chiude con la seconda tripla, firmata Datome: Milano è avanti 28-20. Olimpia che inizia già a giocare con il cronometro, trovando due canestri sulla sirena dei 24 secondi. I padroni di casa accorciano sul -3, ma l’Armani prova e ritrova i canestri da oltre l’arco nel finale, allungando e andando all’intervallo lungo avanti 54-47; con il Khimki che, proprio sulla sirena, accorcia con il canestro pesante di McCollum.

È LeDay a dare spettacolo nella prima parte del terzo quarto, con l’ex Zalgiris che è autore di 8 punti. Milano però non approfitta delle tante palle perse del Khimki e non riesce a mettere sul parquet un parziale decisivo. Shields, comunque, tocca i 20 punti personali e dà il +9 alle Scarpette Rosse a 90 secondi dalla fine del quarto. Timma accorcia da oltre l’arco e si va all’ultimo break con i biancorossi avanti solo 72-68. Dopo un bel botta e risposta all’inizio dell’ultimo quarto, è DeLay a riportare a +10 i biancorossi. Due triple consecutive di Mickey fanno scattare l’allarme e Messina chiama timeout con i suoi avanti 93-88. La risposta arriva così da Punter, con tripla e fallo subìto e l’Olimpia può respirare a meno di due minuti dalla fine. Nonostante l’espulsione di Delaney, il match è chiuso e Milano consolida la zona playoff.