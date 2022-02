Basket, Eurolega: Milano stende 89-78 il Baskonia ed è sempre più terza

BASKET

Seconda vittoria consecutiva per l’Olimpia, trascinata da Hall, dopo il successo contro lo Zalgiris

In cerca di continuità in Eurolega, l’Olimpia Milano trova la seconda vittoria consecutiva nel torneo dopo avere steso 89-78 il Baskonia al Forum, consolidando così il terzo posto in classifica. L’Armani arriva alla prima sirena sul +11 dopo un quarto molto solido in difesa e brillante in attacco; vantaggio che aumenta a +15 (40-25) all’intervallo lungo, prima di una ripresa dominante. Sugli scudi Hall (15 punti). Sesto ko di fila per i baschi. Getty Images

Real Madrid e Barcellona continuano a restare davanti ma, con lo scontro diretto tra le due big spagnole di domani sera, all’Olimpia Milano andrà comunque bene (in chiave playoff di Eurolega) qualsiasi risultato dopo avere dominato nettamente in casa contro il Saski Baskonia. Probabilmente la formazione di Vitoria non era esattamente l’avversario più temibile da affrontare in questo periodo, ma la banda di Ettore Messina ha compiuto in ogni caso il proprio lavoro.

Grande veemenza sul parquet del Mediolanum Forum per le Scarpette Rosse, che sfruttano i canestri di Melli e le super triple di Hall per condurre 21-10 dopo il primo quarto. Tante le bombe nel secondo parziale: Costello trova cinque punti nelle fasi iniziali e prova a riaprire il discorso, ma Hall (top scorer tra i meneghini con 15 punti) e Rodriguez sono in serata di grazia e all’intervallo lungo il punteggio dice 40-25. Il terzo quarto si potrebbe raccontare semplicemente con una sola parola: Rodriguez. Il Chacho, nell’ultimo giro di lancette, trova tre canestri dall’arco vincenti che fissano il risultato sul 66-48 prima dell’ultimo parziale, riuscendo a frenare il tentativo di rimonta del Baskonia che si stava facendo sotto in modo minaccioso. Quarto e ultimo parziale di pura gestione: la squadra di Messina si rilassa forse un po’ troppo e i baschi rinvengono, invano, fino all’89-78 definitivo.

L’AX Armani Exchange Milano infila così il secondo successo consecutivo, il settimo nelle ultime otto gare, con la miglior prestazione offensiva dell’anno (mai segnati 89 punti finora in Eurolega). L’Olimpia rafforza quindi la terza posizione in classifica migliorando il record a 17-7, anche grazie alle sconfitte di Zenit San Pietroburgo e CSKA Mosca, che restano a quota 14 successi in stagione.