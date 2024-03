Basket, Eurolega: Milano più viva che mai, Bologna torna in casa per scacciare la crisi

AGENDA EUROPEA

Nuova settimana di basket europeo: Virtus e Olimpia impegnate in Eurolega contro Žalgiris e Panathinaikos, comincia la semifinale di Europe Cup per Varese

© IPA La prima a scendere in campo è l'Itelyum Varese, che nel palazzetto di casa di Masnago affronta il Bahçeşehir College per la semifinale d'andata di FIBA Europe Cup. Poi ci sarà spazio per il Round 32 di Eurolega di basket: trasferta alla Žalgirio Arena contro il Kaunas di Trinchieri per l'EA7 Emporio Armani Milano (più in corsa che mai per conquistare un posto ai play-in), mentre la Virtus Segafredo Bologna torna a giocare in casa per ritrovare un successo che in Europa manca dal 29 febbraio.

© IPA

MERCOLEDÌ 27 MARZO

Alla 20:30 l'Itelyum Varese scende in campo per la semifinale di Europe Cup. Affronta i turchi del Bahçeşehir College, squadra certamente più attrezzata rispetto al Nymburk incontrato nei quarti. A mettere in guardia Varese contro il Bahçeşehir ci pensa proprio il coach dei cechi, l'italiano Francesco Tabellini: "È una squadra talentuosa, con molti giocatori da alta Eurocup o Eurolega. Varese potenzialmente può farcela con chiunque per come gioca, ma ci sono dei momenti in cui può andare in difficoltà".

GIOVEDÌ 28 MARZO

Dopo un doppio turno perfetto, con le vittorie contro Monaco e Fenerbahçe che la portano al decimo posto in classifica e potenzialmente qualificata ai play-in (obiettivo insperato fino a qualche tempo fa), l'EA7 Emporio Armani Milano non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nel prossimo round di Eurolega vola in trasferta in Lituania per affrontare lo Žalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri. Palla a due alle 19:00.

VENERDÌ 29 MARZO

Reduce da quattro sconfitte di fila in Eurolega, la Virtus Segafredo Bologna ha la necessità di rimettere le mani sul manubrio per non sbandare ulteriormente e chiudere la pratica qualificazione ai play-in. Per farlo, deve battere il Panathinaikos AKTOR Atene, secondo in classifica dopo aver battuto il Barcellona nell'ultimo turno. Sicuramente non la sfida più semplice per la formazione di Banchi, che però in casa ha dimostrato di sapersi trasformare regalando memorabili notti europee. Palla a due alle 20:30.

© IPA

