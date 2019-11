Basket, Eurolega: Milano non si ferma più, sconfitto anche il Baskonia

eurolega

L’Olimpia non si ferma più. Gli uomini allenati da coach Messina conquistano contro il Baskonia Vitoria la loro sesta vittoria di fila in Eurolega (fatto mai capitato nella moderna competizione internazionale) e, almeno per una notte, è capolista solitaria. Un super parziale nel finale del secondo quarto (14-2) consente all’Armani di condurre all’intervallo lungo di 6 punti, grazie a uno straordinario Vlado Micov. Nella ripresa Milano gestisce il vantaggio con un immenso Amedeo Della Valle e vince 81-74.

Ha qualcosa di storico il successo al Medionalum Forum contro il Baskonia: per la prima volta nell’Eurolega moderna l’Olimpia ottiene sei vittorie consecutive, riuscendo così anche a difendere il primato in classifica. Dopo un paio di minuti il Vitoria entra in partita e va in vantaggio, per la prima volta, sul 9-10, con una tripla di di Vildoza. I baschi prima trovano una tripla dall’angolo di Stauskas e, poi, con un canestro da due di Henry vanno al riposo sul +5 con il risultato di 14-19 in loro favore. Il Baskonia inizia il secondo quarto da dove aveva finito e trova addirittura il + 9, sul 17-26, con la seconda tripla della partita di Nik Stauskas. Da quel momento, però, i meneghini piazzano un parziale di 18-6, coronato dal canestro del 35-32 di Micov. I baschi faticano e con la prima bomba della partita di Mack si va all’intervallo lungo coi padroni di casa avanti 40-36. Milano non riesce realmente a scappare nel terzo periodo, ma tiene a distanza di sicurezza l’ex Tau grazie anche alle triple di Mack e Roll (48-42). I baschi accorciano subito le distanze con Stauskas, ma l’Olimpia risponde con un gioco da tre punti di Rodriguez.

Della Valle strappa la palla dalle mani di Shengelia, mentre quest’ultimo stava lavorando in post, si lancia in contropiede, subisce il fallo e, segnando due liberi, regala ai suoi il massimo vantaggio sul 53-44. Arriverà anche il +10, poco dopo, con una bomba del Chacho. Il Baskonia, però, trascinato da Nik Stauskas piazza un parziale di 7-0 nel minuto e mezzo conclusivo e si va all’ultima pausa con l’Olimpia avanti 56-53. L’Olimpia è un po’ frastornata e il Vitoria arriva a -1. Della Valle, però, si prende sulle spalle la squadra: prima segna una tripla contestata e, subito dopo, ruba palla e fa canestro in sottomano. Nuovo +6 per i meneghini, i quali ritrovano il +10 con 4 punti consecutivi di Scola. A 8 minuti dalla fine, il tabellino dice 65-55 per i padroni di casa. La difesa di Milano è granitica e il Baskonia non riesce a trovare la via della retina. Della Valle è ovunque in entrambe le metà campo, prima segna un’altra bomba su assist di Rodriguez, poi prende fallo su tiro da fuori e mette tutti e tre i liberi. I meneghini volano sul 73-55 e i baschi non ce la fanno più a rientrare. Armani, almeno per una notte, capolista solitaria dell’Eurolega.