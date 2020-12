Basket, Eurolega: l’Olimpia sfiora l’impresa, ma il Cska Mosca vince all’overtime

BASKET

Nell’ultima gara di Eurolega del 2020 l’Olimpia Milano perde 87-91 all’overtime contro la capolista, il Cska Mosca dell’ex Mike James, che segna 20 punti ma allo scadere dei regolamentari sbaglia un libero potenzialmente decisivo. I russi la spuntano però al supplementare, nonostante l'Armani Exchange non si arrenda mai, spinta dai 21 punti di Leday e dai 17 di Punter. In classifica, Olimpia ancora ottava nonostante il secondo ko di fila.

Una sconfitta che nell’economia del torneo, visto anche l’avversario di serata, ci può stare, ma non mancano i rimpianti per una partita che l’Olimpia riesce a portare fino al supplementare prima di essere costretta a lasciar andare via in direzione Cska. Milutinov e Punter animano l’avvio del match ma sono i russi, che possono contare su due ex in grande spolvero come Mike James (20 punti al termine) e Daniel Hackett (19), a prendere le redini e condurre con un possesso ampio di vantaggio fino al 10’, quando Leday (21 punti al 40’) stabilisce la parità sul 17-17. Gli ex sono il tema più di intrigante di questa sfida, suggestiva e combattuta dal primo all’ultimo minuto. Sono addirittura tre dalla parte delle scarpette rosse: coach Ettore Messina, Sergio Rodriguez a Kyle Hines. Il Cska, spinto da Hackett, domina sotto le plance con Milutinov, il primo di sempre a catturare 16 rimbalzi offensivi in una gara di Eurolega, e a metà seconda frazione è sul +5.

Due minuti dopo il ritardo dei locali è arrivato a 9 lunghezze, complice il primo canestro di James. Hines accorcia prima dell’intervallo, poi Milano la rimette in piedi a metà del terzo periodo con tre triple consecutive, arrivate dopo dieci errori dall’arco. L’Armani torna anche in vantaggio sul 55-53 grazie a Datome (fermo a 4 punti) e a un bel canestro di Punter, che con 17 a referto risulta uno dei migliori. Nel finale, incandescente, si gioca punto a punto: a due secondi dalla fine James ha la possibilità di segnare i liberi della vittoria ma ne mette solo uno. Dall’altra parte del campo, con una manciata di decimi sul cronometro, Hines segna, sempre dalla lunetta, l’80-80 che vale il supplementare. Nei minuti aggiuntivi, però, Milano non ha più le forze per rispondere e il Cska vince 91-87. La vittoria conferma i russi in vetta all’Eurolega con 14 successi su 17 partite, mentre Milano conserva l’ottavo posto con un record di 9 vinte e 7 perse.