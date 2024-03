Basket, Eurolega: Milano lotta e batte il Fenerbahce, la Virtus Bologna perde ancora

BASKET

Le Vu Nere cadono in Serbia 94-79 e incassano il quarto ko consecutivo, gli uomini di Messina si portano in quota play-in grazie al successo contro i turchi

© X Virtus Bologna La trentunesima giornata di Eurolega vede nuovamente una sconfitta della Virtus Bologna, che cede a Belgrado contro la Stella Rossa con il punteggio di 94-79 e incassa il quarto ko consecutivo nella competizione, restando però in top ten. Non basta un’ottima prestazione di Shengelia (25 punti). Esulta invece Milano, che soffre e vince al Forum contro il Fenerbahce (imbattuto da undici partite) per 77-76 e aggancia la zona play-in.

STELLA ROSSA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 94-79

Parte bene la formazione allenata da coach Banchi, abile a portarsi avanti nel punteggio dopo i primi dieci minuti di gioco, complice un Tornike Shengelia in grande spolvero. La reazione dei padroni di casa permette però loro di rimontare e portarsi sul +6 grazie a due triple consecutive in chiusura di primo tempo, l'ultima delle quali firmata dall'ex Teodosic. Al rientro in campo sale in cattedra Nedovic, che trascina i serbi fino al +10, ma Shengelia e Lundberg riportano gli emiliani in parità a suon di triple. È nuovamente Teodosic a firmare il nuovo allungo dei padroni di casa, cinici nello sfruttare un momento no della Virtus ed aprire un parziale di 13-4 che vale il 74-65. I serbi gestiscono il vantaggio senza particolari grattacapi negli ultimi minuti, concretizzando con il risultato di 94-79 il proprio ritorno al successo nella competizione dopo sei sconfitte consecutive. Questo ko (il quarto di fila) permette comunque alle Vu Nere di restare in top ten (ottavo posto), mentre la Stella Rossa è ancora terzultima. Shengelia risulta essere il top scorer dell’incontro con 25 punti realizzati, gli stessi di Nedovic.

IL TABELLINO

Stella Rossa-Virtus Segafredo Bologna 94-79 (21-23, 48-42, 74-65, 94-79)

Stella Rossa: Smart 0 (0/1 da 2), Lazarevic 0 (0/1 da 3), Teodosic 11 (2/3 da 3, 5/6 tl), Hanga 3 (0/1 da 2, 1/5 da 3, 0/2 tl), Davidovac 11 (3/6 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl), Mitrovic 10 (3/8 da 2, 4/5 tl), Tobey 7 (2/4 da 2, 1/3 da 3), Bolomboy 15 (7/8 da 2, 1/1 tl), Ilic 5 (1/1 da 2, 1/1 da 3), Nedovic 25 (6/7 da 2, 3/5 da 3, 4/5 tl), Giedraitis 7 (0/2 da 2, 1/3 da 3, 4/4 tl), Gillespie n.e. All.Sfairopoulos

Virtus Segafredo Bologna: Lundberg 15 (2/7 da 2, 2/3 da 3, 5/6 tl), Belinelli 14 (2/6 da 2, 3/11 da 3, 1/1 tl), Pajola 5 (0/1 da 2, 1/1 da 3, 2/2 tl), Dobric 2 (1/1 da 2, 0/2 da 3), Mascolo n.e, Lomazs 3 (0/2 da 2, 1/1 da 3), Shengelia 25 (7/13 da 2, 2/6 da 3, 5/5 tl), Mickey 8 (3/8 da 2, 2/2 tl), Polonara 0 (0/1 da 2, 0/1 da 3), Zizic n.e, Dunston 2 (1/3 da 2), Abass 5 (1/3 da 2, 1/4 da 3). All.Banchi