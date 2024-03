Basket, Eurolega: l'Olimpia esulta allo scadere, sconfitto il Partizan

EUROLEGA

La tripla di Napier a cinque secondi dal termine è decisiva per il successo dell'EA7 Emporio Armani Milano, che batte 85-83 i serbi al Forum e mantiene vive le sue chances di post-season

© olimpia milano Una partita dai continui ribaltamenti di fronte fa esultare l'EA7 Emporio Armani Milano, che esce vincente dalla durissima sfida di Eurolega contro il Partizan. I serbi lottano sotto la spinta di Avramovic (19), ma vengono sconfitti dalla tripla di Napier: l'ex della Stella Rossa decide la sfida a cinque secondi dal termine e firma l'85-83 dell'Olimpia. Milano torna a sperare nella post-season, Shields e Mirotic i top-scorer con 19 punti.

Una grande partita vede esultare un'Olimpia Milano che si dimostra matura ed efficace in ogni situazione, sconfiggendo 85-83 il Partizan Belgrado al Forum e regalandosi una speranza nella corsa alla post-season dell'Eurolega. L'inizio è shock per l'EA7, che subisce subito un parziale di 8-0 indirizzato dalle giocate di Kaminsky e Smailagic. Shields suona la carica e riporta sotto i milanesi, che pareggiano e sorpassano con Hall (12-10), dando il via alla loro prima fuga in questa partita. L'Olimpia vola sul +5, ma il Partizan non molla ed effettua il controsorpasso con Avramovic (21-20), prima che Mirotic chiuda il primo quarto con due liberi a segno e il 22-21 per Milano. Il secondo periodo inizia esattamente come il precedente, con Leday e Caboclo a firmare il +7 dei serbi. Melli riporta sotto l'Armani, che non trova continuità fino a metà tempo, quando le triple di Voigtmann e Hall risvegliano la squadra e valgono il pareggio (35-35). Napier allunga sul +4, ma si va al riposo solo sul 41-40 per Messina e i suoi, contro un Partizan agguerrito.

Alla ripresa delle ostilità Avramovic trascina gli ospiti all'ennesimo ribaltone (50-49), con Milano che sembra aver perso il controllo dei giochi e si riprende sulla spinta di Napier: l'ex Stella Rossa trova una tripla e serve l'assist per il +6 di Hall, ma il Partizan è tutt'altro che fuori gara. Avramovic e Caboclo firmano il controsorpasso, che diventa +3 col canestro di Andjusic appena prima che finisca il terzo quarto. Qui l'Olimpia potrebbe crollare, ma i padroni di casa rispondono colpo su colpo con le triple di Mirotic e un efficace Shields: torna la parità, che viene ristabilita ancora da Shields sul 78-78. Gli ultimi minuti sono al cardiopalma, col Partizan che vanifica il +3 milanese e concede palla ai rivali sull'83-83 a 28" dal termine. Napier si gioca ogni secondo del penultimo possesso e poi trova il canestro dell'85-83, coi serbi a sprecare l'azione conclusiva con troppa testardaggine e imprecisione al tiro. Leday sbaglia, l'Olimpia no: Milano sconfigge i serbi e risale in 12a posizione (12-16) a sei giornate dal termine della regular season. Ora i play-in, novità dell'Eurolega, distano solo una vittoria: Valencia e Partizan sono infatti decime ex aequo con uno score di 13-15. Shields e Mirotic i top-scorer per un'EA7 che tira all'80% da due e al 51.6% da tre, con Hall a quota 18 e Napier a quota 15. Al Partizan non basta Avramovic (19).

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-PARTIZAN MOZZART BET BELGRADO 85-83

(22-21, 41-40, 64-67)

EA7 Emporio Armani Milano - Melli 3 (0/1, 1/4), Napier 15 (1/2, 3/4, 4/4 tl), Hall 18 (3/3, 4/7), Shields 19 (6/6, 2/5, 1/2), Voigtmann 6 (1/2, 1/2, 1/2 tl), Lo 3 (1/2 da 3), McGruder, Ricci, Mirotic 19 (4/7 da 3, 7/7 tl), Hines 2 (1/1 da 2). N.e. Flaccadori, Caruso. All. Messina.

Partizan Mozzart Bet Belgrado - Punter 9 (2/2, 1/3, 2/2 tl), Smailagic 5 (1/1, 1/1), Dozier Jr 2 (1/3, 0/1), Ponitka 5 (1/2, 1/2), Kaminsky 7 (2/4, 1/1), Leday 12 (3/8, 1/3, 3/4 tl), Avramovic 19 (6/7, 2/7, 1/2 tl), Andjusic 11 (3/5, 1/3, 2/2 tl), Caboclo 13 (2/3, 2/2, 3/3 tl), Trifunovic (0/1 da 3). N.e. Smith, Koprivica. All. Obradovic.