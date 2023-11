Basket, Eurolega: il derby d'Italia va alla Virtus Bologna, Milano ko

BASKET

Bologna batte 86-79 Milano e resta in scia delle big, sesto ko in otto partite per Messina

© Twitter Olimpia Milano Il derby d'Italia in Eurolega va a Bologna, che batte 86-79 Milano. Match equilibrato con diversi parziali in favore degli uomini di Banchi e Messina, ma a decidere nel finale è Iffe Lundberg, che con 5 punti di fila respinge gli ospiti tornati sul -2 (81-79). I felsinei dimenticano il ko con il Real Madrid e restano in scia alle big, sesta sconfitta in otto partite per l'Olimpia che perde nonostante i 21 punti di Shavon Shields.

Il primo round in Eurolega lo vince la Virtus, che nonostante lo spavento finale piega 86-79 Milano nel derby d'andata. Match equilibrato alla Segafredo Arena, con l'Olimpia che prende il comando delle operazioni grazie soprattutto a Melli, ma le Vu Nere rispondono con Belinelli e Cordinier. I primi 10 minuti vedono proprio gli ospiti avanti di 5 punti (26-21), ma nel secondo quarto la Segafredo viene fuori grazie all'aiuto dalla panchina, che sarà il vero elemento di differenza nella sfida: preziosissimo Abass, non a caso autore di 11 punti nella prima metà di gara. All'intervallo lungo, complice anche l'imprecisione in lunetta degli ospiti (0/2 per Mirotic), la formazione di Banchi è avanti 45-40.

L'Olimpia recupera subito il distacco ad inizio terzo quarto e così ricomincia il botta e risposta tra le due italiane impegnate in Eurolega. A 10 minuti dalla fine, Bologna è avanti 65-53 grazie al canestro di Shengelia. Proprio nella prima parte dell'ultimo periodo, sembra arrivare il decisivo allungo della Virtus, che sale anche sul +9 (77-68), ma gli ospiti tornano a farsi sotto e la tripla di Shields vale il -2 (81-79) a 1:17 dalla sirena. A far calare il sipario, però, è Iffe Lundberg, che fissa il punteggio sull'86-79 finale con una favolosa tripla e due liberi che gli valgono un totale di 19 punti contro i 21 di Shields. La Virtus sale a 6-2 di record contro il 2-6 di Milano: Banchi resta in scia alle big, Messina paga una panchina inesistente (solo 8 punti di Hines, poi tutti a 0) e resta nei bassifondi della classifica.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 86-79 (21-26, 45-40, 65-63)

Virtus Segafredo Bologna - Cordinier 8 (4/4 da 2), Belinelli 8 (1/1 da 2, 2/5 da 3), Shengelia 14 (5/8, 1/3, 1/2 tl), Hackett 10 (1/2, 2/4, 2/2 tl), Dunston 2 (1/4 da 2), Lundberg 19 (4/6, 2/3, 5/5 tl), Pajola 0, Smith 2 (1/2 da 2), Dobric 8 (4/6 da 2), Cacok 1 (1/2 tl), Abass 14 (1/2 da 2, 4/5 da 3). N.e.: Mascolo. All.: Banchi.

EA7 Emporio Armani Milano - Lo 13 (2/5 da 2, 3/5 da 3), Melli 10 (2/3 da 2, 2/2 da 3), Shields 21 (2/4, 5/8, 2/2 tl), Mirotic 16 (4/6, 2/5, 2/4 tl), Voigtmann 11 (5/6 da 2, 1/1 tl), Poythress 0, Tonut 0, Ricci 0, Flaccadori 0, Hall 0, Hines 8 (2/3 da 2, 4/6 tl). N.e.: Bortolani. All.: Messina.