Basket, Eurolega: dramma Milano, col Baskonia arriva il settimo ko di fila

Olimpia sconfitta nei Paesi Baschi per 78-62 e la squadra di Ettore Messina non vede la luce in fondo al tunnel

Non c’è luce in fondo al tunnel per l’Olimpia Milano: nei Paesi Baschi, contro il Baskonia a Vitoria, finisce 78-62 per i padroni di casa e l’Armani colleziona la clamorosa settima sconfitta consecutiva. Striscia negativa molto preoccupante per Ettore Messina, adesso ultimo in classifica insieme all’Alba Berlino e al Lyon Villeurbanne. L’unica nota positiva è l’ottima prestazione di Davies che chiude con ben 23 punti e 12 rimbalzi, ma non basta a portare il sorriso agli uomini dell’Armani. Anzi, il dramma continua e il cambio di marcia sembra molto lontano. Anche stasera l’avvio è shock e i baschi chiudono il primo quarto 24-9. Il match, in pratica, è finito ancor prima di cominciare e a poco serve lo scatto d’orgoglio milanese fino al -5 dopo l’intervallo lungo. E’ solo un sussulto, il Baskonia torna a dominare con un mini-parziale di 13 punti a 2 che spezza le gambe all’Olimpia. Ultimo quarto che è pura accademia, i baschi dilagano e passeggiano sulle ceneri di Milano entrando in zona playoff.