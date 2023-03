Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano stende il Bayern, tonfo Bologna contro il Real Madrid

BASKET

L’Armani piega la squadra di Trinchieri 99-74 e continua a sognare i playoff, la Virtus demolita dai Blancos 96-79

© Ansa Nel trentesimo turno di Eurolega l’Olimpia Milano stende il Bayern Monaco 99-74. Difesa impenetrabile per l’Armani, che è sempre in controllo grazie a Napier e Voigtmann. Per i bavaresi non basta un super Obst. Quattordicesima vittoria per Messina. Cade invece la Virtus Bologna, demolita 96-79 dal Real Madrid. Nonostante un grande Belinelli, le Merengues trionfano, trascinate da Hezonja e Yabusele. Per Scariolo diciassette sconfitte fin qui.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – REAL MADRID 79-96

Non basta il cuore (e Marco Belinelli) alla Virtus Bologna, sconfitta tra le mura casalinghe dal Real Madrid 96-79. Un primo quarto piuttosto drammatico per il quintetto di Scariolo. Gli ospiti partono molto forte, muovendo il pallone con facilità e tenendo ritmi altissimi. Bologna fatica a inseguire, dovendo spendere tutti e cinque i falli del quarto in un brevissimo tempo. L’unica scossa viene data nel finale dalle due triple di Ojeleye. I Le Merengues chiudono avanti 26-12 alla prima pausa. Belinelli prova a dare una scossa ai suoi in avvio di secondo quarto, con due triple consecutive che riportano le V nere sulla singola cifra di svantaggio. I ritmi si abbassano leggermente, così come le percentuali al tiro di entrambe le formazioni. Il primo tempo eccezionale di Yabusele si chiude con un tiro da metà campo sulla sirena, che vale il nuovo +17 madrileno (50-33). Il tentativo di rimonta emiliana è affidato nuovamente a Belinelli e Shengelia, che riportano la Segafredo ancora una volta sul -9. Come nel primo quarto però, la Virtus esaurisce il bonus in pochissimi minuti, dando il via a un’altra sgasata degli spagnoli. Deck in lunetta non è impeccabile, e i due tiri dal perimetro di Shengelia riportano i bolognesi sul 59-51. La gara resta in equilibrio fino alla fine del periodo, ma il Real mantiene dieci punti di vantaggio ad altrettanti minuti dal termine (68-58). L’ultimo periodo è lo scenario della furia di Hezonja, che segna consecutivamente cinque tiri da tre punti, portando i suoi sul +20 e determinando di fatto la fine della partita. Nei restanti cinque minuti di incontro i ritmi si azzerano, con la partita che si consegna alla sirena finale sul 96-79. Salgono a 21 le vittorie del Real Madrid in questa Eurolega, diciassette invece le sconfitte per la Virtus Bologna.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – BAYERN MONACO 99-74

Milano tiene vive le speranze playoff, piegando il Bayern Monaco 99-74 al Forum. Parte forte l’Olimpia, che mette subito in campo una grande difesa e spinge sul 13-4 nelle prime battute. Il time-out di Trinchieri non conferisce gli effetti sperati, con Milano che segna con continuità (Voigtmann protagonista). Benissimo in attacco e benissimo in difesa, il quintetto di Messina chiude il primo periodo 25-4. I meneghini non si fermano all’inizio dei secondi dieci minuti, con un grande impatto sulla gara di Shields. La difesa dei padroni di casa si muove benissimo, spingendo anche l’inerzia dell’attacco: a cinque minuti dall’intervallo si resta sul +20, sul 36-16. Gli unici segnali bavaresi arrivano da Obst e Cheatam, ma l’Armani resta ampiamente in vantaggio all’intervallo (49-36). In avvio di secondo tempo il Bayern prova a rientrare, rosicchiando qualche punto grazie e accorciando a -10 grazie al solito Obst. L’EA7 non si lascia intimorire, con la tripla di Napier che rispinge indietro la squadra di Trinchieri. I lombardi continuano ad approfittare degli errori avversari (soprattutto le palle perse), rimanendo in pieno controllo alla fine del terzo periodo, con il punteggio di 72-54. Le due triple di Napier e il gioco da tre punti di Hines scrivono la parola fine sulla partita, e nei sei minuti finali la gara si spegne nella pura accademia. Finisce 99-74, con l’Olimpia che segna la quattordicesima vittoria e continua a sperare nell’ottavo posto. Sconfitta numero diciannove per il Bayern Monaco.