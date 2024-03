Basket, Eurolega: Bologna ancora ko, lo Zalgiris vince 96-81

BASKET

La Virtus cade anche a Kaunas, la strada per le Final Eight è in salita

© X Virtus Bologna Nel trentesimo turno di Eurolega cade ancora la Virtus Bologna, sconfitta 96-81 in casa dello Zalgiris. A Kaunas gli emiliani giocano un buon primo tempo, con Abass e Shengelia sugli scudi. Nel terzo periodo i lituani mettono la freccia, trascinati da Evans e Sumner (autore di 16 punti totali). È la tredicesima sconfitta in questa campagna europea per la squadra di Banchi, che ora rischia di non accedere direttamente alle Final Eight.

ZALGIRIS KAUNAS-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 96-81

Gli emiliani cominciano piuttosto bene, con un Dobric subito in ritmo e il solito Shengelia con le sue magie sotto canestro. I padroni di casa rimangono aggrappati grazie a Giedraitis, e strappano il pareggio a fine primo quarto (22-22) sfruttando l’energia di Sumner. L’equilibrio continua a regnare sovrano anche nei dieci minuti successivi, con Abass e Mickey che danno un contributo importante per far rifiatare i titolari. La giocata sulla sirena dell’asse Belinelli-Lundberg permette alla Segafredo di allungare leggermente in chiusura di primo tempo, il quale tramonta sul 49-43. I lituani aprono alla grande il terzo quarto, ricucendo il divario e arrivando persino al sorpasso. I biancoverdi cercano di scappare via, ma le due triple consecutive di Shengelia e Pajola riportano la Virtus sul 60-60. In chiusura del periodo arriva un’altra fiammata degli uomini di Trinchieri, che mettono il muso avanti sul 68-63 a seicento secondi dal termine. Nel quarto conclusivo i padroni di casa volano via, con le V-nere che esauriscono le energie e la serenità (espulso coach Banchi). Vince lo Zalgiris e fa registrare la sua dodicesima vittoria, mentre sono tredici le sconfitte di Bologna fin qui: la corsa alle Final Eight si fa più complessa.

TABELLINO

Zalgiris Kaunas-Virtus Segafredo Bologna 96-81

Parziali: 22-22, 43-49, 68-63.

Zalgiris Kaunas: Evans 14 (2/6, 2/4, 4/4 tl), Giedraitis 12 (2/3, 2/3, 2/2 tl), Birutis 12 (4/7, 4/4 tl), Manek (0/3 da 3), Ulanovas 5 (1/3, 3/4 tl); Sumner 16 (5/8, 1/3, 3/3 tl), Dimsa 6 (0/1, 2/2), Lekavicius 9 (0/2, 3/5), Hayes 13 (4/4, 5/6 tl), Lavrinovicius 4 (1/2 da 3, 1/2 tl), Butkevicius 2 (0/1 da 3, 2/2 tl), Montvila 3 (1/1 da 3). All.: Trinchieri.

Virtus Segafredo Bologna: Pajola 5 (1/2 da 3, 2/2 tl), Belinelli 9 (1/2, 1/5, 4/5 tl), Dobric 9 (3/6 da 3), Shengelia 19 (5/7, 1/4, 6/6 tl), Zizic; Lundberg 4 (2/5, 0/2), Lomasz 15 (3/4, 3/4), Abass 12 (3/5, 1/4, 3/3 tl), Mickey 4 (2/3, 0/2), Dunston 4 (1/4, 2/2 tl). N.e.: Polonara, Mascolo. All.: Banchi.