Basket, DJ Cooper esagera all'antidoping: squalificato perché... incinto

DJ Cooper è destinato a restare nella storia del basket non tanto per quanto fatto sul campo, quanto per uno dei tentativi più goffi di sempre di eludere i controlli antidoping. Il 28enne americano ex Monaco è stato squalificato due anni dalla Fiba perché risultato incinto dopo l'analisi delle provette di urina fornite. Come? Semplice, Cooper le aveva scambiate con quelle di una sua amica, ma senza considerare un piccolo particolare...