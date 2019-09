Basket, Alessandro Gentile torna in Serie A: giocherà a Trento

IL COLPO

Alessandro Gentile è (quasi) un nuovo giocatore di Trento. La società del presidente Longhi è vicinissima al clamoroso colpo e sta limando gli ultimi dettagli dell’operazione per aggiungere all'attuale roster l’esterno azzurro, reduce da un Mondiale concluso con 7,5 punti e 2,8 rimbalzi in 18,6 minuti di utilizzo.

Per l'annuncio ufficiale dovrebbe essere soltanto questione di tempo, dopo due anni in giro per l'Europa Gentile torna in Serie A e in questa stagione giocherà alla corte di coach Brienza. Sfumata quindi l'ipotesi Virtus Segafredo Bologna, con cui il 26enne azzurro aveva avuto numerosi contatti in estate, la partecipazione della Dolomiti Energia all’Eurocup asseconda infatti il desiderio dell’esterno casertano di giocare una coppa ECA.

Dopo sei stagioni a Milano (dal 2011 al 2017), Gentile ha vissuto gli ultimi due anni da girovago cambiando spesso maglia, passando da quella dal Panathinaikos a quella dell'Hapoel Gerusalemme e poi da quella della Virtus Bologna (2017-2018) a quella dell'Estudiantes. Ora l'avventura a Trento.