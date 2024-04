Bartley per la missione salvezza: Brindisi non vuole arrendersi

IL PROTAGONISTA

Determinante nella vittoria contro Treviso, Frank Bartley è uno dei giocatori a cui si aggrappa l'Happy Casa per centrare l'obiettivo, anche se alla squadra di Sakota serve una grande impresa

© IPA Altri 25 punti per continuare a sperare. Dopo la retrocessione, da top scorer del campionato, con la Pallacanestro Trieste, Frank Bartley IV prova a scongiurare quella con Brindisi, a suon di punti e giocate spettacolari. Con Treviso, una volta in più, è stato il trascinatore della squadra di Sakota, che ha risposto all'ultima chiamata per restare dentro la corsa salvezza. Con un calendario complicato: Reggio Emilia, Pistoia, Venezia e Brescia, tutte squadre in lotta per accaparrarsi la miglior posizione playoff possibile.

La dirigenza dell'Happy Casa, nel mercato invernale, lo ha ripescato dalla Cina per provare la disperata arrampicata in classifica. Classe 1994, nato a New Orleans, chiuse lo scorso campionato con 19.5 punti di media, tirando con il 41% da due, il 38% da tre e il 79% dalla lunetta, catturando 4.8 rimbalzi e servendo 3 assist a partita, chiudendo come quarto miglior giocatore per valutazione.

In questo campionato la media è inferiore: 14.1 punti a partita, ma con fiammate che sono state spesso determinanti per Brindisi, che si aggrappa al talento suo e di Sneed.

Quota 25, per esempio, l'aveva già toccata contro Pesaro (altra vittoria biancazzurra), ma resta negli occhi anche la sua prestazione a Scafati: 22 punti, di cui tre con un tiro dal suo pitturato difensivo, a fine quarto. Quando Bartley spinge, le speranze di Brindisi aumentano.