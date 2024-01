LA RINASCITA

L'amministratore delegato della Virtus Luca Beraldi ha raccontato al Corriere dello Sport il cambio di scenario, dall'estate a oggi. "Credevamo nel valore del roster, Banchi ha rappresentato la svolta: vogliamo i playoff di Eurolega"

© IPA "Non dobbiamo vendicare niente, i primi tre mesi dimostrano che il presidente aveva ragione. Avevamo un'idea di progetto tecnico e pensavamo che fosse buona, che bastasse qualcuno che ci credesse per ottenere risultati. Così sta accadendo, ma ancora non abbiamo fatto niente". In un'intervista al "Corriere dello Sport", l'amministratore delegato della Virtus Bologna, Luca Baraldi, ha tracciato un bilancio della prima parte di stagione.

Inevitabile il confronto con la visione dell'ex coach, Scariolo. "Grandissimo professionista, come tutti aveva le sue opinioni e le ha manifestate pubblicamente, esprimendosi sull'operato della società e sul roster. Per ora i fatti dimostrano che la sua visione non era corretta. Abbiamo passato una bruttissima estate, quelle due conferenze stampa hanno fortemente penalizzato l'immagine della società e toccato tutte le persone che lavorano qui. Se ci sono cose da chiarire bisogna farlo in privato, ma abbiamo sempre dimostrato di non farci condizionare da nulla".

Immagini che sembrano venire da molto tempo fa, grazie al lavoro impostato da Luca Banchi. "Io e il d.t. Ronci credevamo nella bontà del roster, che d'altra parte era stato costruito insieme a Scariolo. L'idea è stata di avere al timone un allenatore che credesse nel valore della squadra. Banchi era entusiasta dal punto di vista tecnico, ancor prima che economico. Prenderlo è stata la svolta. Mette i suoi uomini davanti a tutto. E questo gruppo è grande sul piano tecnico, ma soprattutto umano: Belinelli, Hackett, Shengelia, Pajola e quelli che c'erano hanno nel DNA voglia di vincere e attaccamento ai colori. Sapevamo che motivandoli diversamente le prestazioni sarebbero venute. Hanno contagiato i nuovi".

Così, in poco tempo, lo scenario è completamente cambiato, grazie alla sinergia tra le parti. "Ho la fortuna di avere due collaboratori fantastici come Banchi e Ronci, capaci di aggiungere valore alla squadra. Se restiamo umili e continuiamo così, possiamo toglierci altre soddisfazioni".

Eppure, pochi mesi fa, qualcuno credeva che la società stesse smobilitando, vedendo l'intento del presidente Zanetti di mollare. "Quello che è successo in estate ha fatto passare questo messaggio. Ma l'ingaggio di Zizic, un grande colpo, dimostra ancora una volta quanto Zanetti continui a credere nel progetto e sia entusiasta di essere il presidente. La sua generosità va riconosciuta al di là dei risultati. Non posso parlare per lui, ma conoscendolo e sentendolo almeno tre volte al giorno, credo abbia il desiderio di continuare con questa Virtus".

Entusiasmo e fiducia che vanno a indirizzare gli sforzi di tutte le componenti verso gli obiettivi stagionali. "Viviamo alla giornata, l'obiettivo è sempre quello indicato da Zanetti in avvio di stagione, i playoff di Eurolega. Vincere la Coppa Italia ci piacerebbe tanto, come arrivare in finale scudetto".