Trento, Denis Badalau ottiene la formazione italiana

Come confermato a L'Adige, il rumeno classe 2006 ha terminato il periodo di tesseramento necessario per ottenere lo statu di giocatore formato in Italia: da oggi e nelle liste per i prossimi campionati italiani, l'ex Olimpia Milano risulterà giocatore non straniero. "Finalmente sono un giocatore "formato italiano", quindi posso essere a disposizione di coach Galbiati e se vorrà potrò giocare in serie A": in stagione, per lui già 6 gare in EuroCup e l'esordio con la nazionale maggiore della Romania.