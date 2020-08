Asta record per le 'Air Jordan 1": vendute per 615 mila dollari

Un paio di Air Jordan 1 sono state battute a un'asta di Christie's per 615.000 dollari, battendo il record per le sneaker più costose della storia, a meno di tre mesi dal precedente massimo pagato per un modello simile. Queste scarpe, che riprendono le rifiniture rosse e bianche, nonché la classica 'virgola' della Nike, del famoso modello Air Jordan 1 Chicago, furono indossate dal fuoriclasse dell'Nba in un incontro amichevole, il 25 agosto 1985 a Trieste. Michael Jordan indossò la maglia della Stefanel Trieste contro la Juve Caserta: l'incontro è passato alla storia soprattutto per la schiacciata con la quale 'Air Jordan', al termine di un contropiede, mandò in frantumi il tabellone del canestro.