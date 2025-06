Pesaro, Ario Costa ricoverato in terapia intensiva

La notizia, rilanciata dal Resto del Carlino (ed. Pesaro), è supportata dalla conferma dello stesso ex giocatore e presidente della VL: "Domenica stavo guardando la finale tra Sinner ed Alcaraz quando ho sentito dei dolori al petto. Mi sono un po' preoccupato ma poi è passato tutto e quindi sono andato a letto. Tutto normale ma lunedì sono riapparsi i dolori al petto e a quel punto mi sono allarmato, mi sentivo tra l'altro molto stanco, perciò ho preso la strada dell'ospedale. In questo momento sono in Terapia intensiva e penso che ci dovrò stare per altri 2 giorni e poi dovrei passare in reparto: se tutto va bene la prossima settimana dovrei tornare a casa".