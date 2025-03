Trieste, Arcieri: "Lavorato tanto per ripartire nel modo giusto"

Presente al fianco di coach Christian nel post-partita contro Treviso, il General Manager di Trieste ha commentato la ripresa di campionato dei giuliani: "È una vittoria che dedichiamo al nostro grande pubblico, anche questa sera davvero eccellente e bravo a trascinare i giocatori in campo. Un pensiero speciale alla nostra tifosa che nel corso del match si è sentita male ed è stata portata in ospedale. Siamo con lei, le siamo vicini sperando che tutto vada per il meglio. Avevamo chiuso la Coppa Italia a Torino con quel pizzico di amaro in bocca che la semifinale contro Trento ci aveva lasciato. Abbiamo lavorato tanto per ripartire nel modo giusto e tornare al successo. Complimenti allo staff e ai giocatori, credo che la partita di questa sera sia il premio al loro grande impegno".