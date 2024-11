TRIESTE, ARCIERI: "REYES? SI STA ALLENANDO BENE"

Tra le dichiarazioni concesse a "City Sport", il GM della Pallacanestro Trieste Michael Arcieri ha parlato dell'inizio di stagione dei biancorossi e sulle condizioni attuali del roster di coach Christian: "Non sono sorpreso, ero certo che potessimo essere competitivi sin da subito. Siamo contenti della crescita, un po' meno delle palle perse e di una difesa che ci pone tra i peggiori. Da qui ripartiamo, consapevoli che abbiamo tanto lavoro davanti a noi: siamo consapevoli che non possiamo dormire come abbiamo fatto a Trento per 20', così come difendere così male dal perimetro contro Trapani. Rispetto allo scorso anno, l'amore per questi ragazzi è aumentato esponenzialmente. Reyes? Anche se i problemi col ginocchio lo stanno continuando a tormentare, Justin si sta allenando bene già da qualche settimana: la speranza è che possa tornare a giocare a Sassari domenica prossima. Non averlo avuto a disposizione in questo periodo è chiaramente stato un problema, anche perché il minutaggio del quintetto-base è necessariamente cresciuto a causa della sua assenza. Con il suo contributo saremo più forti ma è anche chiaro che, se lo stop si dovesse prolungare, qualche movimento di mercato verrà fatto. Alla fine del girone d'andata e della regular season faremo i conti e vedremo in che posizione saremo, ciò che conta adesso è andare a Sassari e tornare a vincere dopo due ko di fila".