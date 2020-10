Anche Vanessa Bryant celebra i Lakers: "Vorrei che Kobe e Gigi vedessero"

"Congratulazioni Lakers! Kobe aveva ragione: 'mantieni la rotta e non ascoltare il rumore'". Vanessa Bryant celebra su Instagram la vittoria di James e compagni, ricordando suo marito e la figlia Gianna, scomparsi in un tragico incidente in elicottero lo scorso 26 gennaio. "Vorrei che entrambi fossero qui per vedere tutto questo" scrive in una Instagram stories. I Lakers non vincevano l'anello Nba dal 2010, guidati quella volta dal leader indiscusso di allora: Kobe Bryant.